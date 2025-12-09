MINMI、自身初の武道館公演の開催決定 “33円”チケットなど多彩なラインナップ
シンガー・ソングライターのMINMIが、デビュー24周年を記念し、2026年10月8日に自身初となる日本武道館でのワンマンライブ『MINMI LIVE at 日本武道館 〜it’s not too late〜』を開催することが決定した。
【写真】『相席食堂』レゲエアーティスト回…もう1人はDOZAN11 aka 三木道三
MINMIは、レゲエやソカといったジャンルをJ-POPへと昇華させた先駆者として、アーティスト活動だけでなくフェスのプロデュースなど多方面で活躍。最近では海外での活動も本格化させており、来年4月には自身がプロデュースするロサンゼルス発の音楽フェス『Freedom LA Spring 2026』開催も予定されている。
そんなMINMIによる初の武道館公演のタイトルにもなっている新曲「it’s not too late」は、シングルマザーとして渡米し、ワンオペ育児をしながらも夢を追い続けた自身の実体験をもとに制作されたメッセージソング。15日から配信される。
公演発表とあわせて特設サイトとティザー映像も公開された。題字の「日本武道館」は、ロサンゼルス在住で“世界で最も予約の取れないネイルアーティスト”とも称されるBritney TOKYO（ブリトニー・トーキョー）が担当。アメリカで夢を追うアーティスト仲間としてMINMIの「何歳になっても、どんな状況でも遅すぎることなんてない」というメッセージに共鳴し、筆を執ったという。
武道館公演のチケットは、9日午後6時から先行受付（抽選）がスタート。一般指定席（9980円）や学生席（7500円）に加え、家族連れが利用できるファミリー席（6500円）、ひとり親家庭を応援するシングルペアレント応援チケット“シャナナ親子席”（33円）など、来場者に寄り添った多彩なラインナップが用意されている。
MINMIは今回の武道館ワンマンに向けて「ファンとスタッフのみんなと夢見てきた日本武道館、ようやく立てることになりました。ここに来るまで時間がかかったけど遅くないよね、“it’s not too late”という言葉には、ファンのみんなはもちろん、自分自身へのメッセージも込めました」とコメントしている。
チケット情報などの詳細は、特設サイトで確認できる。ゲストやバンド編成などの詳細も後日発表される予定だ。
■MINMI コメント
ファンとスタッフのみんなと夢見てきた日本武道館、ようやく立てることになりました。
ここに来るまで時間がかかったけど遅くないよね、“it’s not too late”という言葉には、ファンのみんなはもちろん、自分自身へのメッセージも込めました。
どんなに遠回りをしても、何度つまずいても、諦めず立ち上がる、そしてきっとまた歩き出せる。そんな希望に満ちた夜を、日本武道館で一緒に作りたいです。
これまで支えてくれたすべての人にありがとう。ここから一緒に新しい景色を見に行きましょう。
