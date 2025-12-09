個性的すぎる商品が話題のガチャブランド「パンダの穴」が12月の新商品「ぎゅうぎゅう」で通算100アイテム達成！記念キャンペーンも開催決定
“変わったもの・ちょっとヘンなものが好きな大人”をターゲットに、「フルーツゾンビ」などさまざまなガチャ商品を展開してるガチャブランド「パンダの穴」から、今年12月に通算100アイテム目となる新商品「ぎゅうぎゅう」が発売。動物たちを“ぎゅうっと”集めた「ガチャ界イチの”あざと可愛い”」を目指した、360度どこからでも見応えがある商品になっている。さらに、通算100アイテムを記念したキャンペーンも開催決定。この記事では、新商品「ぎゅうぎゅう」の魅力やガチャブランド「パンダの穴」について、担当者へのインタビューを交えて紹介する。
【画像】通算100アイテム目となる新商品「ぎゅうぎゅう」
■個性的なガチャブランド「パンダの穴」とは？
「パンダの穴」は、“変わったもの・ちょっとヘンなものが好きな大人の方”をメインターゲットに、株式会社タカラトミーアーツと株式会社電通プロモーションプラスが2013年9月より共同で展開しているガチャブランド。広告クリエイターが生み出したアイデアをガチャ開発者が培ってきたノウハウを活かして立体化し、「ZooZooZoo」や「自由すぎる女神」、「もちばけ」など個性的な新商品をほぼ毎月投入している。その発想やクオリティの高さがSNSを中心に注目を集め、日本国内の累計販売数はガチャのオリジナルブランドとしては異例の数字となる3400万個を突破(2025年8月末時点)。また、その勢いは日本国内にとどまらず、北米、中国、韓国、台湾、オーストラリアなどを始めとする多くの国と地域でも幅広く販売され、人気を博している。
■通算100アイテム目となる新商品「ぎゅうぎゅう」が発売！記念キャンペーンも
そんな個性的な商品で注目を集めるガチャブランド「パンダの穴」から、通算100アイテム目となる新商品「ぎゅうぎゅう」が2025年12月に発売される。「ぎゅうぎゅう」は動物たちを“ぎゅうっと”集めた「ガチャ界イチの”あざと可愛い”」を目指した新商品。360度どこからでも見応えがあるので、お気に入りの角度を見つけて楽しむことができる。
さらに、通算100アイテム達成を記念して、全国のガチャ設置店約65店舗で「ぎゅうぎゅうトートバッグキャンペーン」の開催が決定。期間中に「パンダの穴 ぎゅうぎゅう」を4個買うと、先着で「パンダの穴ぎゅうぎゅうトートバッグ」がプレゼントされる。このトートバッグは、これまでに発売された「パンダの穴」の商品が「ぎゅうぎゅう」のように“ぎゅうっと”丸く集合した描き下ろしイラストがデザインされた非売品となっている。見たことのあるガチャや回したことのあるガチャが入っているか、ぜひ探してみよう。
■まだまだある！通算100アイテム達成記念企画「パンダの穴ガチャデミー賞」も開催中
「パンダの穴」シリーズ通算100アイテム達成を記念して、ユーザーの投票でグランプリを決める「パンダの穴ガチャデミー賞」が2025年11月1日から2026年1月7日(水)まで開催中。2025年8月に東京ビッグサイトで開催された「東京おもちゃショー2025」のタカラトミーアーツブースにて行われた来場者による事前投票の結果、選ばれた上位15商品と、特別推薦3作品(「パンダの穴」97、98、99作目)を加えた計18作品がノミネートされ、この中からグランプリを決定する。
投票は「パンダの穴」公式サイトで1日1回可能で、対象店舗約700店舗で「投票完了画面」を見せると、参加賞のステッカーをもらうことができる。さらに、投票者の中から抽選で100人に、2026年4月以降1年間「パンダの穴」の新商品がプレゼントされる。
グランプリに選出された作品には今後スペシャルな展開が予定されているという。ぜひお気に入りの作品を見つけて投票してみてほしい。
■通算100アイテム、担当者に話を聞いてみた！
ーー“変わったもの・ちょっとヘンなものが好きな大人の方”をメインターゲットにしたブランド「パンダの穴」が生まれたきっかけを教えてください。
誕生した2013年当時、「“ちょっと変”なくらいが、世の中の人に好感を持って受け入れられるのではないか」という想いが電通プロモーションプラス(当時は電通テック)の担当者の中にあり、「サブカルチャーであるガチャなら王道から外れた“ちょっと変なもの”を作れるチャンスだ」と考えて、タカラトミーアーツに企画を提案したのがきっかけです。その中から、タカラトミーアーツのガチャ開発担当者たちが「これは売れそうだね」というものをチョイスして、商品開発が進みました。
全世界の「変なモノ好き」の皆さんに購入していただき、単純に「なんだこれ？」と思ってクスッて笑ってもらえれば満足、という想いで商品を作り、このたび通算100アイテム達成となりました。
なお、「パンダの穴」のパンダは「みんなの人気者になりたい」という思いを込めてつけられました。「穴」はガチャの出てくる穴、不思議な世界への入り口と諸説あります。
ーー通算100アイテムを達成するまでには、どんな苦労がありましたか？
おいしそうに見える色を探るためにたくさん天ぷらを買ってきては見比べたり、ぴったりの背景色を見つけるために大量の組み合わせを検討したり100アイテムそれぞれに、たくさんの思い出があります。大変なこともあったかもしれませんが、振り返ると楽しかった記憶しかありません！
ーー通算100アイテム目となる「ぎゅうぎゅう」が生まれたきっかけや商品の狙いを教えてください。
「昨今、よく耳にするようになった“あざと可愛い”というキーワード。ガチャで具現化すると一体どうなるのか？」という疑問が企画の発端です。そこで頭の中の“あざと可愛い”を思い返してみた時に、出てきたひとつの風景が「たくさんの猫や犬をカートに入れて押している人」でした。「かわいい動物を、かわいいポーズで、たくさん集めたら、かわいいに決まっている！」その思いをひねらず企画にして、狙いが見え透いてもなりふり構わず、かわいいの足し算だけで生まれたのが「ぎゅうぎゅう」です。
ーー「ぎゅうぎゅう」の製作で大変だったことはなんですか？
苦労したのは360度どこから見てもかわいいという点です。本来は1匹の動物を作り込むのも大変なところ、原型師さんがうまく球体にまとめてくださり感謝しかありません。
ーー100アイテム達成を記念して行われる「ぎゅうぎゅうトートバッグキャンペーン」が生まれたきっかけを教えてください。
100作目ぎゅうぎゅうのコンセプトでこれまでの「パンダの穴」を振り返れないかとデザインをし、「パンダの穴」がぎゅうぎゅうに詰まったアートができたので、トートバッグにしちゃいました。「パンダの穴」好きな方たちにはたまらないものができたと思っています。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
自分たちがおもしろいと思ったものを、最高のクオリティを追求しながら、マイペースに作り続けていたら、なんと100作品にもなっていました。これからもマイペースに、おもしろいものをたくさん作っていこうと思います。これからのパンダの穴にも期待してください！
インタビューからも製作の熱意が伝わってくるガチャブランド「パンダの穴」と新商品「ぎゅうぎゅう」。見つけたら、ぜひ回してみてほしい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■個性的なガチャブランド「パンダの穴」とは？
「パンダの穴」は、“変わったもの・ちょっとヘンなものが好きな大人の方”をメインターゲットに、株式会社タカラトミーアーツと株式会社電通プロモーションプラスが2013年9月より共同で展開しているガチャブランド。広告クリエイターが生み出したアイデアをガチャ開発者が培ってきたノウハウを活かして立体化し、「ZooZooZoo」や「自由すぎる女神」、「もちばけ」など個性的な新商品をほぼ毎月投入している。その発想やクオリティの高さがSNSを中心に注目を集め、日本国内の累計販売数はガチャのオリジナルブランドとしては異例の数字となる3400万個を突破(2025年8月末時点)。また、その勢いは日本国内にとどまらず、北米、中国、韓国、台湾、オーストラリアなどを始めとする多くの国と地域でも幅広く販売され、人気を博している。
■通算100アイテム目となる新商品「ぎゅうぎゅう」が発売！記念キャンペーンも
そんな個性的な商品で注目を集めるガチャブランド「パンダの穴」から、通算100アイテム目となる新商品「ぎゅうぎゅう」が2025年12月に発売される。「ぎゅうぎゅう」は動物たちを“ぎゅうっと”集めた「ガチャ界イチの”あざと可愛い”」を目指した新商品。360度どこからでも見応えがあるので、お気に入りの角度を見つけて楽しむことができる。
さらに、通算100アイテム達成を記念して、全国のガチャ設置店約65店舗で「ぎゅうぎゅうトートバッグキャンペーン」の開催が決定。期間中に「パンダの穴 ぎゅうぎゅう」を4個買うと、先着で「パンダの穴ぎゅうぎゅうトートバッグ」がプレゼントされる。このトートバッグは、これまでに発売された「パンダの穴」の商品が「ぎゅうぎゅう」のように“ぎゅうっと”丸く集合した描き下ろしイラストがデザインされた非売品となっている。見たことのあるガチャや回したことのあるガチャが入っているか、ぜひ探してみよう。
■まだまだある！通算100アイテム達成記念企画「パンダの穴ガチャデミー賞」も開催中
「パンダの穴」シリーズ通算100アイテム達成を記念して、ユーザーの投票でグランプリを決める「パンダの穴ガチャデミー賞」が2025年11月1日から2026年1月7日(水)まで開催中。2025年8月に東京ビッグサイトで開催された「東京おもちゃショー2025」のタカラトミーアーツブースにて行われた来場者による事前投票の結果、選ばれた上位15商品と、特別推薦3作品(「パンダの穴」97、98、99作目)を加えた計18作品がノミネートされ、この中からグランプリを決定する。
投票は「パンダの穴」公式サイトで1日1回可能で、対象店舗約700店舗で「投票完了画面」を見せると、参加賞のステッカーをもらうことができる。さらに、投票者の中から抽選で100人に、2026年4月以降1年間「パンダの穴」の新商品がプレゼントされる。
グランプリに選出された作品には今後スペシャルな展開が予定されているという。ぜひお気に入りの作品を見つけて投票してみてほしい。
■通算100アイテム、担当者に話を聞いてみた！
ーー“変わったもの・ちょっとヘンなものが好きな大人の方”をメインターゲットにしたブランド「パンダの穴」が生まれたきっかけを教えてください。
誕生した2013年当時、「“ちょっと変”なくらいが、世の中の人に好感を持って受け入れられるのではないか」という想いが電通プロモーションプラス(当時は電通テック)の担当者の中にあり、「サブカルチャーであるガチャなら王道から外れた“ちょっと変なもの”を作れるチャンスだ」と考えて、タカラトミーアーツに企画を提案したのがきっかけです。その中から、タカラトミーアーツのガチャ開発担当者たちが「これは売れそうだね」というものをチョイスして、商品開発が進みました。
全世界の「変なモノ好き」の皆さんに購入していただき、単純に「なんだこれ？」と思ってクスッて笑ってもらえれば満足、という想いで商品を作り、このたび通算100アイテム達成となりました。
なお、「パンダの穴」のパンダは「みんなの人気者になりたい」という思いを込めてつけられました。「穴」はガチャの出てくる穴、不思議な世界への入り口と諸説あります。
ーー通算100アイテムを達成するまでには、どんな苦労がありましたか？
おいしそうに見える色を探るためにたくさん天ぷらを買ってきては見比べたり、ぴったりの背景色を見つけるために大量の組み合わせを検討したり100アイテムそれぞれに、たくさんの思い出があります。大変なこともあったかもしれませんが、振り返ると楽しかった記憶しかありません！
ーー通算100アイテム目となる「ぎゅうぎゅう」が生まれたきっかけや商品の狙いを教えてください。
「昨今、よく耳にするようになった“あざと可愛い”というキーワード。ガチャで具現化すると一体どうなるのか？」という疑問が企画の発端です。そこで頭の中の“あざと可愛い”を思い返してみた時に、出てきたひとつの風景が「たくさんの猫や犬をカートに入れて押している人」でした。「かわいい動物を、かわいいポーズで、たくさん集めたら、かわいいに決まっている！」その思いをひねらず企画にして、狙いが見え透いてもなりふり構わず、かわいいの足し算だけで生まれたのが「ぎゅうぎゅう」です。
ーー「ぎゅうぎゅう」の製作で大変だったことはなんですか？
苦労したのは360度どこから見てもかわいいという点です。本来は1匹の動物を作り込むのも大変なところ、原型師さんがうまく球体にまとめてくださり感謝しかありません。
ーー100アイテム達成を記念して行われる「ぎゅうぎゅうトートバッグキャンペーン」が生まれたきっかけを教えてください。
100作目ぎゅうぎゅうのコンセプトでこれまでの「パンダの穴」を振り返れないかとデザインをし、「パンダの穴」がぎゅうぎゅうに詰まったアートができたので、トートバッグにしちゃいました。「パンダの穴」好きな方たちにはたまらないものができたと思っています。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
自分たちがおもしろいと思ったものを、最高のクオリティを追求しながら、マイペースに作り続けていたら、なんと100作品にもなっていました。これからもマイペースに、おもしろいものをたくさん作っていこうと思います。これからのパンダの穴にも期待してください！
インタビューからも製作の熱意が伝わってくるガチャブランド「パンダの穴」と新商品「ぎゅうぎゅう」。見つけたら、ぜひ回してみてほしい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。