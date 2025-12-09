『薫る花は凛と咲く』作者、ラブコメ漫画『春くらり』絶賛 試読ページ公開
漫画『薫る花は凛と咲く』作者・三香見サカが、マガジンポケットで連載中の人気作『春くらり』コミックス第1巻が発売されたことを受け、応援コメントを寄せた。
【画像】ヒロイン可愛い！ラブコメ漫画『春くらり』試読ページ
『春くらり』は、鬱々とした漫画ばかりを描いている高校生の主人公が、春のように明るいキラキラした春野うららと出会い、春野をモデルにした明るい漫画を描きあげるも…本人に読んでもらうことになり…。控えめな主人公と、お嬢様学校に通うヒロインの青春ラブストーリー。
■『薫る花は凛と咲く』三香見サカ先生の推薦文
淡く暖かい空気感。手探りで知りたい相手と距離を縮める姿。不器用で愛おしい彼らは、余りにも“春“が似合います。
