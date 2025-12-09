²Í¶õ³°ÃíÈñ9800Ëü±ßÃ¦ÀÇµ¿¤¤¡¡ÀéÍÕ¤ÎËÉ¿å¹©»ö¶È¼Ô¤ò¹ðÈ¯
¡¡²Í¶õ¤Î³°ÃíÈñ¤ò·×¾å¤·¤Æ·×Ìó9800Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤¬Ë¡¿ÍÀÇË¡¤È¾ÃÈñÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇËÉ¿å¹©»ö¶È¡ÖKB¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡ÊÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡Ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¹õÅÄ´õ°ì¼ÒÄ¹¡Ê49¡Ë¤òÀéÍÕÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ðÈ¯ÍÆµ¿¤Ï2024Ç¯5·î´ü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î³°ÃíÈñ¤ò·×¾å¤·¤ÆÌó2²¯8ÀéËü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇÌó7100Ëü±ß¤È¾ÃÈñÀÇÌó2700Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÃùÃß¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹õÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¸«²ò¤ÎÁê°ã¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´û¤Ë½¤Àµ¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÏºÑ¤Þ¤»¤¿¡£È¿¾Ê¤·¡¢»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£