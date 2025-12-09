『アニナナ』劇場総集編、副音声コメンタリー決定 新たな入場者プレゼントはトロイカ撮り下ろし新ビジュアルカード
大型メディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』（略称：アイナナ）のテレビアニメ1期の劇場総集編『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編 後編』（公開中）の副音声コメンタリーが実施されることが発表された。あわせて、【後編】第2弾の入場者プレゼントの配布が発表された。
【画像】キラキラ感やば！『アイドリッシュセブン』劇場総集編の場面カット
原作アプリのDL数は700万を超え、その他にもテレビアニメ・CD・ライブ・コミカライズなど、アイドルの成長物語を中心に多岐にわたり展開してきた大型メディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』。本作は、2018年に放送されたテレビアニメ1期の劇場総集編で、IDOLiSH7がデビューを巡る大きな試練に立ち向かいながら、アイドルとしての大舞台に立つまでの軌跡が凝縮されている。
副音声コメンタリーは、白井悠介（二階堂大和役）、羽多野渉（八乙女楽役）、ゲストとして別所誠人氏（監督/劇場総集編監修）、下岡聡吉氏（企画プロデュース）が出演し、収録当時の裏話から知られざる制作秘話まで、ここでしか聞けないエピソードトークを、本編と同じ100分超の大ボリュームで届ける。12日〜2026年1月29日に実施され、スマートフォンアプリ「HELLO! MOVIE」で再生できる。
【後編】第2弾の入場者プレゼントは、12日〜18日に配布される。第1弾に引き続きトロイカ撮り下ろしのビジュアルカード＜IDOLiSH7 B＞（4種ランダム）。IDOLiSH7より四葉環、逢坂壮五、六弥ナギ、七瀬陸の計4人のカードからランダムで1枚プレゼント。「MEMORiES MELODiES」の衣装を着た4人の決めショットビジュアルとなる。
