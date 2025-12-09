『なんでも鑑定団』30万円で落札した香炉→まさかの鑑定結果へ
きょう9日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、約30万円で落札した香炉が登場。まさかの鑑定結果が出る。
【動画】人間国宝の傑作!?30万円で落札した香炉
お宝は、“人間国宝になった鋳金家・佐々木象堂の銀製の香炉”。依頼人が昨年、とあるギャラリーを訪れると、焼物・掛軸・工芸品など200点余りの骨董が並べられていた。聞けば、一般人も参加できる入札オークションの期間中とのこと。そこで今回のお宝を見つけ、一目ぼれ。無事に30万円で落札できたが、自分なりに調べた結果、人間国宝の傑作ではないかと思うように…。はたして本物か。まさかの結果に。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】きしたかの
【出張鑑定】第2回名車鑑定大会
【出張リポーター】ゴリ(ガレッジセール)
【出張コメンテーター】岩城滉一
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
竹内俊夫（「銀座コイン」会長）
本多康宏（「ビートルズ研究所」代表）
大熊敏之（日本大学大学院非常勤講師）
中村孝仁（「自動車資料館」館主）
枝川寿（「ウエマツ」副社長）
