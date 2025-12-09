デビュー24周年を迎えたシンガー・ソングライターMINMI（51）の、キャリア初となる日本武道館ワンマンライブ「MINMI LIVE at日本武道館 〜it，s not too late〜」（26年10月8日）開催が決定した。レゲエやソカをJ−POPに昇華させたパイオニアで、フェスのプロデュースの他、最近では海外にも意欲的に進出中だ。25周年を目の前に、大舞台に立つ。

サブタイトル「it，s not too late」は、MINMIがシングルマザーで渡米しワンオペで子育てをしながら、こんな自分でも夢を追っていいのだろうかと自問自答しながらできた楽曲。“未来への不安に押しつぶされないで。なにかを始めるのに遅すぎることなんてないんだよ”、という楽曲のテーマは、そのまま日本武道館公演のコンセプトにもつながっている。そうした思いの詰まった新曲「it，s not too late」は、今月15日から配信される。

MINMIは公演決定に「ファンとスタッフのみんなと夢見てきた日本武道館、ようやく立てることになりました。どんなに遠回りをしても、何度つまずいても、諦めず立ち上がる、そしてきっとまた歩き出せる。そんな希望に満ちた夜を、日本武道館で一緒に作りたいです」とコメントを寄せた。

同公演では、チケット代33円で、ひとり親の家庭を対象とした「シャナナ席」も販売される。