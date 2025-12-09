¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡ÛÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð·èÄê¡¡¥È¥ë¥³·âÇË¤ÇÌµ½ý¤Î5Ï¢¾¡¡¡¡È2ÏÈ¡É¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀÚÉä¤Î¾ò·ï¤Ï¡©
ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½(¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹)¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤Î5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°Âè5Àï¤¬³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ï¥È¥ë¥³¤È½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1¥¨¥ó¥É¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè3¥¨¥ó¥É¤Ë3ÅÀ¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤âÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢10¡Ý5¤ÎÂçº¹¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤ÏÍ£°ì¤ÎÉé¤±¤Ê¤·¤Î5Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°3°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¡¢°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï4¾¡1ÇÔ¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢3¾¡2ÇÔ¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡£ÆüËÜ¤Ï10Æü¤Ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤ò¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¡Û
ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï8¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢2ÏÈ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì1¡Á3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°1°Ì¤È2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¾¡¼Ô¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤Î1¤ÄÌÜ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âè1Àï¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î¾¡¼Ô¤¬2¤ÄÌÜ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜ¤ÎÆüÄø·ë²Ì
¡ÚÍ½Áª¥ê¡¼¥°¡Û
Âè1Àï ¡û 8¡Ý4 ¥¢¥á¥ê¥«
Âè2Àï ¡û 8¡Ý6 ¥É¥¤¥Ä
Âè3Àï ¡û 7¡Ý5 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
Âè4Àï ¡û 10¡Ý3 ¥Á¥§¥³
Âè5Àï ¡û 10¡Ý5 ¥È¥ë¥³
Âè6Àï ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢
Âè7Àï ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
¡ÚÂè5Àï¡Û
¥É¥¤¥Ä 9¡Ý4 ¥Á¥§¥³
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ 12¡Ý5 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¥¢¥á¥ê¥« 8¡Ý6 ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢
ÆüËÜ 10¡Ý5 ¥È¥ë¥³