丸高愛実、夫・柿谷曜一朗との結婚9周年ショット披露 ファミリーリング作成も報告
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの丸高愛実が12月8日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗との記念日2ショットを公開し、話題となっている。
丸高は「結婚9周年 いつもありがとう」「10年目もよろしくね」とつづり、柿谷との2ショットを披露。2人が寄り添いながら「HAPPY ANNIVERSARY」と書かれたプレートを持ったショットを公開している。
また「毎日つけられる“ファミリーリング”が欲しくて、作っていただきました」ともコメントし、家族の誕生石が入ったペアリングも披露している。
この投稿には「おめでとうございます」「自然体で憧れのご夫婦」「ペアリングも素敵」「推し夫婦」などといったコメントが寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
◆丸高愛実＆柿谷曜一朗、結婚9周年ショット披露
◆丸高愛実＆柿谷曜一朗のショットが話題
