新テレビ番組「ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ」来年1月24日から放送決定
【モデルプレス＝2025/12/09】新テレビ番組「ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ」（毎週土曜あさ9：00〜）が、2026年1月24日よりテレ東系列にて放送開始されることが発表された。
【写真】新登場「ウルトラマンオメガ」の新たな姿「ガメドンアーマー」
「ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ」は、最新作「ウルトラマンオメガ」まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン」から厳選した数々のエピソードを、新たなストーリー展開で紹介する傑作選。ウルトラマンシリーズは2026年に60周年のアニバーサリーイヤーを迎える。その2026年1月24日に、「絆をつなぐ」というテーマを掲げて新番組がスタートする。ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの軽快な掛け合いのもと、ウルトラヒーローたちの絆の物語が毎週届けられる。
さらに、1月17日に最終回を迎えるテレビシリーズ「ウルトラマンオメガ」で活躍したレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウ「ガメドン」が新登場し、その力を纏った「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が見参。先輩ニュージェネレーションウルトラマンたちの活躍を通して、絆をつなぐ物語が展開される。（modelpress編集部）
惑星イアリムで「ウルトラの絆」を学んだウルトラマンゼットが、ウルトラマンゼロからの指令で、ウルトラマンジードとともに新たなミッションへ。ゼロから指示されたポイントへ向かうゼットとジード…と、そこには謎のエネルギー体が。手を触れたゼットの頭に、「ガメドン」という言葉、そして「赤いウルトラマン」のイメージが浮かぶのだった。ゼットとジードがその正体を追う中で、ニュージェネレーションウルトラマンの新たな「ウルトラの絆」がつながれて行く。次元を超えた絆の物語が今始まる。
【メテオカイジュウ ガメドン】
ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの目の前に現れ、異空間へと誘うメテオカイジュウ。これまでのウルトラヒーローの戦いを記録しているようだが、それ以外の能力は謎に包まれている。
【ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー】
ウルトラマンゼットが「謎のエネルギー体」に触れた瞬間、頭にイメージが浮かんだ「赤いウルトラマン」。それはウルトラマンオメガがガメドンの力を身に纏った姿。これまでに現れたアーマーと同じく、とてつもない能力を秘めているのだろうか。
【ウルトラマンジード】
ウルトラマンゼットがウルトラマンゼロから授けられた、勇者の証である「ニュージェネレーションウルトラマンケープ」と「ニュージェネレーションウルトラマンブローチ」を、ウルトラマンジードもその身に纏い、ゼットとともに新たなミッションへ挑む。
◆「ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ」（2026）とは
◆イントロダクション
◆キャラクター
