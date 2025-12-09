篠崎愛、警察制服から美脚スラリ「凛々しくて素敵」「似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの篠崎愛が12月7日、自身のInstagramを更新。1日警察署長に就任したショットに反響が寄せられている。
【写真】33歳美人タレント「似合いすぎ」警察制服から圧巻美脚
篠崎は「昨日、小松川警察署1日署長として交通安全キャンペーン・パレードに出演してきました」とつづり、警察制服姿を公開。膝丈スカートの制服からは美しい脚がチラリと見えている。
この投稿には「制服姿が可愛すぎる」「凛々しくて素敵」「1日署長お疲れ様でした」「似合いすぎ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆篠崎愛、1日署長で制服姿披露
◆篠崎愛の警察制服姿が話題
