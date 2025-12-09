辻ちゃん長女・希空（のあ）デコ出しで雰囲気ガラリ「印象変わる」「ギャル感増して可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が12月8日、自身のInstagramを更新。前髪なしの姿を披露し、話題を集めている。
【写真】18歳辻ちゃん長女、雰囲気ガラリな最新ショット
希空は「撮影終わりだから前髪なし」とつづり、撮影後の自撮りを公開。普段は前髪をおろした姿が印象的だが、この日の投稿では額を出し雰囲気をガラリと変えた姿を披露した。
この投稿にファンからは「前髪なしも最高」「新鮮すぎる」「印象変わる」「ビジュ強い」「ギャル感増して可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
