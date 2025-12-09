AKB48初期メン、子連れでのアイドル復活姿が話題「変わらない姿が見れて嬉しい」「アイドルママ素敵」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】元AKB48の初期メンバーでタレントのcindy（シンディー）こと浦野一美が12月8日、自身のInstagramを更新。アイドルに1夜限りで復活した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳元AKBメンバー「変わらない姿が見れて嬉しい」子供抱いたアイドル衣装姿
浦野は12月7日に日本武道館にて開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の「20周年記念コンサート Part3」に出演。「今回は、初めてベビディちゃんに“アイドルのママ”の姿を見てもらえる機会にもなりました」とつづり、衣装で子供を抱っこする姿を披露した。また「現役時代には無かった“まさかの授乳問題”も発生！」と思わぬ事態を報告し「慌てて帰宅して搾乳して、なんとかセーフ」とホッとした様子も記している。
この投稿に「変わらない姿が見れて嬉しい」「素敵な姿だった」「可愛いママの姿は幸せだね」「アイドルママ素敵」「可愛かった」などとコメントが集まっている。
浦野は2022年5月、6歳年下の一般男性との結婚を報告し、2023年10月に第1子の出産を発表。2025年6月に産後1万人に1人と言われている後遺症「直腸膣瘻」になったことを公表し、8月には病気の完治と第2子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
