“産後20kg減”話題のゆうこす、年内最後のイメチェンに反響「上品なスタイル」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が12月7日、自身のInstagramを更新。年内最後のイメージチェンジを報告し、話題となっている。
【写真】産後20kg減・1児の母「雰囲気変わる」年内最後のイメチェン
ゆうこすは「年内最後のヘアカット＆カラーに」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。「いつもより暗め＆前髪短め」スタイルで、「トリートメントが本当凄いのに、もっとパワーアップしたらしい！サラサラとかそんなレベルじゃない…トゥルトゥルって感じ」と内巻きの新しいヘアスタイルショットを公開している。
この投稿にファンからは「短め前髪も素敵」「大人っぽくて可愛い」「上品なスタイル」「真似したい」「雰囲気変わる」などといった反響が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】産後20kg減・1児の母「雰囲気変わる」年内最後のイメチェン
◆ゆうこす、新ヘアスタイル披露
ゆうこすは「年内最後のヘアカット＆カラーに」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。「いつもより暗め＆前髪短め」スタイルで、「トリートメントが本当凄いのに、もっとパワーアップしたらしい！サラサラとかそんなレベルじゃない…トゥルトゥルって感じ」と内巻きの新しいヘアスタイルショットを公開している。
◆ゆうこすの新ヘアスタイルが話題
この投稿にファンからは「短め前髪も素敵」「大人っぽくて可愛い」「上品なスタイル」「真似したい」「雰囲気変わる」などといった反響が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】