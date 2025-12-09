八木莉可子、美背中開放のノースリドレス姿「芸術作品のよう」「お肌が綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】女優の八木莉可子が12月7日、自身のInstagramを更新。ノースリーブドレス姿を披露し、話題になっている。
【写真】24歳美人女優「肩甲骨が美しい」ノースリドレス姿のバックショット
八木は「映画『WINDBREAKER』舞台挨拶ありがとうございました」とつづり、衣装姿のオフショットを投稿。振り返ったショットでは、バックが大きく開いたノースリーブのドレス姿で、美しい背中を披露している。
この投稿に「お肌が綺麗」「すごく似合ってる」「素敵すぎる」「背中が美しい」「芸術作品のよう」「肩甲骨が美しい」「舞台挨拶お疲れ様」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人女優「肩甲骨が美しい」ノースリドレス姿のバックショット
◆八木莉可子、ノースリーブドレスで美背中開放
八木は「映画『WINDBREAKER』舞台挨拶ありがとうございました」とつづり、衣装姿のオフショットを投稿。振り返ったショットでは、バックが大きく開いたノースリーブのドレス姿で、美しい背中を披露している。
◆八木莉可子の投稿に反響
この投稿に「お肌が綺麗」「すごく似合ってる」「素敵すぎる」「背中が美しい」「芸術作品のよう」「肩甲骨が美しい」「舞台挨拶お疲れ様」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】