【40・50代おすすめヘア】白髪を“活かして”こんなにキレイ！？ もっと早く知りたかった、、♡

白髪を隠すだけの時代から、白髪そのものをヘアデザインに取り入れる流れが加速中かも……！ ハイライトを入れて白髪をぼかし、ヘアスタイルの立体感や抜け感をゲット。40・50代の髪がぐっと軽やかに、キレイ見えが叶いそうです。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、白髪を活かしておしゃれに変身できそうな、40・50代向けのおすすめヘアをご紹介します。

白髪を活かしておしゃれ見え

@hair_by_keikoさんが、「白髪もデザインとして活かします」とコメントを添えているヘアスタイル。「表面からハイライトを入れて⁣ベージュに染まった白髪とブレンド」とのことで、部分的に髪を明るくするハイライトと白髪を混ぜたカラーリングで、しゃれ感たっぷりの仕上がりに。レイヤーカットを入れたヘアスタイルとも、好相性のようです。

明るめでも上品にきまる白髪ぼかし

@lacoupe.yomuraken1さんも「白髪を『隠す』から『活かす』へ」とコメントし、白髪を活かすカラーリングを推奨している様子。「明るめの色でも品よくまとまり、伸びてきても境目が気になりにくいのが特徴」と、おすすめするポイントを解説しています。白髪と言えば、黒っぽい白髪染めを使って隠すものと考えている人の常識を覆してくれそうです。

頻繁な白髪染めからも解放される

スタンダードなボブヘアも軽やかでおしゃれなヘアスタイルに見せてくれるのも、白髪を活かしたデザインカラーの嬉しいポイント。ベースのカラーとのコントラストを強めた細いハイライトが、さらに白髪となじんでくれそうです。@sakosakosakosakoさん曰く、「一度ハイライトを入れると、次回は1ヶ月半～2ヶ月に一度のメンテナンスカラーで十分」とのことなので、頻繁に白髪染めする煩わしさから解放されたい人にもおすすめです。

自分だけのヘアデザインを楽しめる

「顔まわりに集中して白髪が生えるのが悩み……」そんな人は、その白髪をおしゃれなワンポイントとして取り入れてみませんか？ @lacoupe.yomuraken1さんが紹介しているヘアスタイルのように、顔まわりだけ思い切って明るく、後ろは馴染みの良いダークトーンで染めたデザインカラーで、自分だけのおしゃれを楽しめそう。ベースをベージュ系のくすみカラーで染めれば、大人らしい落ち着いたムードも両得できるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hair_by_keiko様、@lacoupe.yomuraken1様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里