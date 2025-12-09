今すぐ【スタバ】に急げーーーッッ！ 毎日持ち歩きたくなる可愛さ♡「新作グッズ」

華やかなホリデーシーズンで盛り上がる【スターバックス】では、11月26日よりホリデーグッズ第2弾の販売がスタート。クリスマスカラーの赤や緑、煌びやかなゴールドのアイテムが登場し、ホリデー気分がさらに高まりそうです。そこで今回は、見逃せないアイテムが多数揃う「新作グッズ」を紹介します。

第1弾とデザインが変わったべアリスタにも注目

クリスマスらしい深みのあるグリーンにゴールドが映える「ホリデー2025リユーザブルカップ + ドリンクホールキャップベアリスタサンタセット」。ホリデー感はしっかり演出しつつ、上品で落ち着いたデザインになっているので普段使いにぴったりです。べアリスタキャップも、第1弾のジンジャーブレッドマンに扮した姿から、キュートなサンタの服装に変わっています。

華やかなゴールドのポーチに感謝を込めて

ゴールドのポーチとドリンクチケットがセットになった「ホリデー2025スターバックスミニポーチギフトシャンパンゴールド」。ドリンクカップがモチーフのポーチには、ロゴマークが施されています。カラビナ付きのポーチは、公式サイトによると「リップやカードなどを入れるのにちょうどよいサイズ」だそうで、使い勝手もよさそうです。

ホリデーシーズンのワクワク感がさらに高まる【スターバックス】の「新作グッズ」。オンラインストアでは在庫なしとなっているため、気になるアイテムがある人は店頭を探してみると出会えるチャンスがあるかも。

writer：河合 ひかる