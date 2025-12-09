名古屋でのGPファイナルで大逆転優勝

7日まで名古屋で行われたフィギュアスケートのグランプリファイナルで優勝したイリア・マリニン（米国）が練習で決めた“前人未踏”の技に世界から反響が止まらない。「すごすぎる」「どうなってるんだ？」「信じられない」とコメントが集まった。

マリニンが公開したのは、練習で4回転アクセルを連続で跳び、みごと着氷まで決める動画だ。自身のインスタグラムに「GPファイナル 本当に素晴らしい大会だった。記録更新を成し遂げ、フィギュアスケートの美しさを堪能することができた。応援してくれたみんな、ありがとう」として、名古屋の風景、坂本や鍵山といった日本選手たちとの記念写真を投稿した。

さらに「今後もお楽しみに（PS.最後までスクロールしてね）」という言葉通り、13個目に投稿されている動画にたどり着くと、大技を決めている姿が見られるという趣向だ。これには世界のファンが驚きの声を上げた。

「誇りに思うよ」

「待って！？ 4A+4Aはすごすぎる」

「どうなってるんだ、4A+4Aなのか？」

「なんてこった、これはえぐすぎる」

「君にできないことはあるのかい」

「狂ってる、もう言葉がでないよ」

「信じられない」

“4回転の神”の愛称を持つ21歳のマリニンはこのグランプリファイナルで、ショートプログラムは3位に終わったもののフリーで世界最高の238.24点を記録。合計332.29点で逆転し3連覇を果たした。



（THE ANSWER編集部）