桜田ひよりが超ド緊張でループシュート！　J1始球式で見せた「超絶かわいいユニフォーム姿」

奇跡のループシュート

ピンと伸ばした両腕を腰の横にピッタリと付け、深々とお辞儀。顔をあげ、大観衆が埋め尽くす「Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu」（神奈川・川崎市）のフィールドに、緊張の面持ちで足を踏み入れたのは、桜田ひより（22）だ。

「子役出身の桜田は11歳の時、’14年放送の芦田愛菜（21）主演ドラマ『明日、ママがいない』（日本テレビ系）に児童養護施設で暮らす少女・ピア美役で出演し、芦田に負けない演技力で一躍、その名が知られました。’18年には『Seventeen』（集英社）の専属モデルに就任し、『ミスセブンティーン2018』に選出され、10代の女性から絶大な支持を得ました。

’23年に主演した映画『交換ウソ日記』では、想いをよせる男子生徒の好きな女子生徒になりすまして、ウソの交換日記を続けるヒロインを演じ、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています」（テレビ誌ライター）

今期、話題のドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）では、佐野勇斗（27）とW主演を務め、人の心が読み取れる能力を持つ女性を好演している。

今や、超がつく売れっ子俳優に成長した桜田は、11月30日、川崎のスポンサーでもあるエバラ食品工業のCMに出演中という縁で、J1第37節の川崎フロンターレとサンフレッチェ広島戦にゲストとして来場した。

名前が呼ばれ、マイクの前に立った桜田は、

「私自身、初めてサッカーの始球式をやらせていただくので、みなさん、温かく見守ってくださーい。そして、選手の皆さんを最後まで全力で応援しましょう！」

と、元気よく挨拶をした。その後、PK方式で行われた始球式では、ゴールに向かってボールを思い切り蹴るも、ループ上に宙に浮き、ゴールまで届かないというハプニングも。これには、会場から「おおー！」という大歓声とともに、「奇跡のループ」「逆にすげーなー！」といった声が上がり大いに盛り上がった。

当の桜田は、スタッフに促されて走ってフィールドを後にする際、申し訳なさそうな表情で、観客席に向かって何度もお辞儀をしていた。

この謙虚さも、彼女の魅力だ。来年もこの調子で、大いに活躍してくれるに違いない！