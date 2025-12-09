話題になる一方で、“痛さ”が心配という声も聞かれる「ハーブピーリング」。その注目のスキンケアを実際に体験し、実態を調査してきました。

【写真を見る】痛いのに話題！？美容検索ワードで1位「ハーブピーリング」とは？【THE TIME,】





なぜ人気？「ハーブピーリング」



美容サイト「ホットペッパービューティー」の10月の検索ワードランキング（10代・20代）で、2023年・24年と2年連続で1位を獲得している【ハーブピーリング】。

ハーブなどの植物と、海藻などから精製された“微細なトゲを肌にすり込む”美容法で、トゲで受けたダメージを修復する働きで肌の生まれ変わりが進み、ニキビ跡やくすみの改善が期待できると言われています。

『ホットペッパービューティーアカデミー』研究員・田中公子さん：

「コロナ禍でメイクをする人が一時的に減り、素肌に対しての関心が非常に高まった。韓国アイドルブームも伴って、トーンの明るい肌への関心が高まっている」

痛い！？気になる実態を調査



注目度が高まる一方で聞かれたのは、“怖い”という声。



「めっちゃ“痛そう”。ピリピリするみたいな」（10代女性）

「“刺激が強い”イメージ」（20代女性）

「“剥離”があったりとか勇気が出ない」（20代女性）



そこで！

ハーブピーリング専門店『TOPSKIN表参道店』（東京・港区）で、「剥離あり・ハーブピーリング」（新規1万5400円・通常2万3100円）を番組の女性スタッフ（24）が体験してみることに。※ハーブピーリングはケロイド体質の方、妊娠、授乳中の方は受けられません

“痛みの程度”はどのくらいなのか？

そして、「“頬の毛穴”が開いていて気になる」「フェイスラインの“ニキビ跡”がすごい」という肌の悩みは、どう改善されるのでしょうか？

施術台に横になり、まずはクレンジングと洗顔を受け【トゲを塗る】工程へ。



使用するのは数種類のハーブと、トゲの元となる「スポンジア」が粉状になったもの。液体と混ぜ、数十ミクロンの微細なトゲを顔に塗り広げていきます。



番組スタッフ：

「あ〜なるほど。“ガラスの破片”を擦られているような感じ」※痛みには個人差があります

顔に塗るだけでも痛みがあるようですが、続いては【トゲを擦り込む】工程。指先で顔の表面を擦っていきます。



番組スタッフ：

「“ヤスリで擦られてる”ような感覚。気持ちよさはなくて“ひたすら痛い”」

擦り込みが終わったら、5〜10分おいて肌に浸透させます。すると…



番組スタッフ：

「“顔が心臓”になったみたいに“ドクドク”している」



約2時間の施術が終わると“顔全体がほんのり赤く”なっていて、「今の時点ではニキビ跡は余計目立つようになった気がする」と若干不安そうな番組スタッフですが…

インストラクター：

「直後が見た目としては一番良くない状態。卵の薄皮がめくれてツルッと“新しい肌が出てくる”感じで、約1週間後には肌の変化を感じてもらえる」

施術から1週間でどう変化？

施術後は「紫外線は絶対NG」と言われたため、番組スタッフは出勤時もマスクと日傘で完全ガードです。



『TOPSKIN』ゼネラルマネージャー・瀧川里奈さん：

「施術後1週間は、ゴールデンタイムといって“すごく吸収しやすい期間”。良い成分もたくさん吸収するが、悪い成分や紫外線も吸収しやすい状態なので、日焼け対策は必須」

そして、施術から3日目までは大きな変化はなかったものの、4日目になると“異変”が。



番組スタッフ：

「だいぶ肌の表面の皮膚がポロポロ剥けてきた。特に鼻のところとかフェイスライン。皮膚が剥がれているのでマスクで隠すようにしている」

そう、3〜4日目から“肌の剥離”が始まるため、施術を受けるタイミングも重要です。

そして1週間後ー



番組スタッフ：※個人の感想です

「だいぶ肌の調子が良くなった感じで、“頬の毛穴もだいぶ目立たなくなって、ニキビ跡も薄くなった”気がする。ザラザラ感がなくなってすごくスベスベした肌触り」

あくまでも個人の感想ですが、サロンによると「2週間に1度のペースで5、6回続ける」と、より違いを実感できるとのこと。また、ダウンタイムが気になるという人には、トゲが少なく角質が取れない「剥離なし」（新規8910円・通常1万6940円）もあります。

ハーブピーリング「注意点」は？

自宅で手軽にハーブピーリングができると話題なのは、「ハーブラピール」（4個入り・2640円※店頭販売価格）。1回約2万円かかる施術が、数百円で試せるとあって人気になっています。

また、『メンズサロンMATHIS』（東京・銀座）では、“男性専用”のハーブピーリング。



オーナーの重信聡美さんによると、「男性の肌は女性より厚みはあるが、実はすごく敏感」とのことで、髭剃りなどでダメージを受けた肌も改善が期待できると試す人も多いといいます。※「ハーブピーリング（Lv.4）」2万3100円

ただ専門家によると“注意点”も。



『自由が丘ファミリー皮ふ科』総院長・玉城有紀さん：

「天然だから安心、オーガニックだから絶対に安全と思わない方がいい。全ての人に同じように効果が出るわけではないので、皮膚の炎症のトラブルが起こるようなら皮膚科を受診した方がいい」

（THE TIME,2025年11月28日放送より）

