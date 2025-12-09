ぐんぐんと成長する赤ちゃんのそばにはいつもわんちゃんが...

気がつくと近くにいてくれて赤ちゃんを見守ってくれる2匹の犬と赤ちゃんの様子が「可愛いが渋滞」していると反響を呼びました。ほっこりさせられるわんちゃんと赤ちゃんの様子は記事執筆時点で1000回以上再生されることとなりました。

【動画：赤ちゃんと暮らしている２匹の犬】

赤ちゃんと犬の距離がだんだんと縮まって...

Instagramアカウント「11sunny03」に投稿されたのは、赤ちゃんを見守る2匹の犬の様子です。ゴールデンレトリバーの『サニー』くんとシーズーの『チャル』くんは、まだハイハイをしている小さな赤ちゃんと一緒に暮らしています。

赤ちゃんという初めて見る存在に2匹は最初は慣れなかったのかもしれませんが、最近はだんだんと2匹と赤ちゃんの距離が縮まってきたそうで、ついほっこりさせられてしまうシーンを撮影することが増えてきたんだそうです。

良きお兄ちゃんとして赤ちゃんを見守る2匹たち

2匹はどちらも寛容な良きお兄ちゃんとして赤ちゃんの近くにいてくれていると言います。サニーくんはあまり自分から赤ちゃんに近づかないそうですが、赤ちゃんの方から近づいてきても逃げることなく、足を触られたりおなかを枕にされても嫌がらずに相手をしてくれていたそうです。

また、赤ちゃんが一人遊びをしているところを飼い主さんがふと見ると、チャルくんが赤ちゃんの近くにいて見守ってくれていることがあるんだそう。

2匹とも徐々に赤ちゃんへの優しさが芽生えて来ているように見えますし、赤ちゃんも2匹のことを信頼してくれているように感じるシーンでした。

お兄ちゃん同士もとっても仲良し！

赤ちゃんとの関係性もとても素敵ですが、サニーくんとチャルくんの2匹の関係性もとても魅力的なのだそう。家族に仲間入りしたのはチャルくんの方が後だそうです。しかしサニーくんはおもちゃでチャルくんと一緒に遊んだりなどとても仲良くなったそうで、たくさんおでかけをしたり季節のイベントを楽しむこともあるそうですよ。

サニーくん・チャルくんと赤ちゃんとの距離が縮まっていくほっこり投稿には、「可愛いが渋滞ですね」と、その光景に魅了されてしまった方のコメントが寄せられていました。

良きお兄ちゃんわんこたちと赤ちゃんのご家族の暮らしをもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「11sunny03」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「11sunny03」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。