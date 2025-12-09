酷い悪臭を放ち、ガリガリで倉庫の段ボールに入れられていた大型犬の子犬くん。運命的な出会いにより家族に迎えてからの7年の軌跡がYouTubeに公開されると、「愛に溢れてる 感動しました」「笑顔をありがとう」「幸せな犬だなぁ」と絶賛する声が殺到しています！

酷い悪臭を放ち、ガリガリだった子犬

YouTubeチャンネル「ぬわんこ助六チャンネル（@sukeroku123）」では、黒ラブにそっくりな雑種犬「助六」くんとパパさんの愛情溢れる日常が投稿されています。

助六くんは子犬の頃、酷い悪臭を放ち、ガリガリの状態で、ショーケースではなく倉庫の段ボールに入れられていたといいます。酷すぎる状況に、パパさんは「家に来るか？」とお迎えを決意したのだそう。

子犬期はお腹に虫がいたこともあり、下痢をすることが多かったという助六くん。それでも一生懸命生き、そして日々を楽しんでくれていたといいます。

わんこの深い愛情を注ぐパパさん

ひとりぼっちは大嫌いな助六くん。お留守番の時は寂しさから問題を起こしてしまうこともしばしば……。それでも悲しそうな、そして申し訳なさそうな表情をみると、パパさんも「怒らないから」「泣かないで」という気持ちになったといいます。

こうしてパパさんの愛情を受けてすくすくと成長していった助六くん。イタズラしたり、追いかけっこを楽しんだりしていると、あっという間に体重20キロを突破！大きくなりましたね。

途中、パパさんが入院することになり、助六くんも預かり訓練に行くことになった時期もあったそうです。その間も助六くんは寂しさを覚えつつ、トレーナーさんと訓練に励んだといいます。

世界一幸せな助六くんの姿に感動

その後、助六くんのためにトリマーの資格まで取得したというパパさん。助六くん中心の毎日を送るパパさんの愛情に包まれた助六くんは……

とっても幸せそう♡まるで「僕は世界一幸せ者です」と言っているような穏やかな表情を見せています。

現在は家族になってから7年が経過しているという助六くんとパパさん。これからもたくさんの思い出を作り、幸せな日々を楽しんでほしいですね！

助六くんとの出会いから現在までの様子をまとめた投稿は、YouTubeに公開されると「愛に溢れてる 感動しました」「笑顔をありがとう」「幸せな犬だなぁ」と絶賛する声がたくさん寄せられています。

助六くんとパパさんの日常をもっと見てみたい！という方は、ぜひYouTubeチャンネル「ぬわんこ助六チャンネル」をチェックしてみましょう。

助六くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

