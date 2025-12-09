Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¼ç¾­¤òÌ³¤á¤¿¥È¥é¥¦¥È¡¡photo/Getty Images

Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥­¿·´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£

¥¹¥º¥­¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤ÎÆü·Ï3À¤¡£ÂçÃ«¤È¤Ï2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥¤¡£Êá¼ê¤Ç¤¢¤êÂçÃ«¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£

¤½¤Î¥¹¥º¥­´ÆÆÄ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¼ç¾­¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥È¥é¥¦¥È¤Î¼¡²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤¬WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ìÏÃ¤¹»þ´ü¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¼«¿È¤¬¥È¥é¥¦¥È¤Î½Ð¾ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤ÏÌ¾¸À¤òÈò¤±¡¢¡ÖµÄÏÀ¤¬É¬Í×¡£Áª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£

¤Þ¤¿¥¹¥º¥­´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤È¥È¥é¥¦¥È¤Î´Ø·¸À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡ÖÈà¤é¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î2¿Í¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¿Æ¤·¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎWBC·è¾¡¤Î2¿Í¤ÎÂÐ·è¤Î¾ìÌÌ¤â¸«¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÂçÃ«¤¬¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå»Ë¤Ë»Ä¤ëºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£