スタッド・ランスに所属する日本代表FW中村敬斗は8日、フランス2部のリーグ・ドゥ第16節のスタッド・ラバル戦でスーパーゴールを叩き込んだ。



この試合も左サイドでスタメンに名を連ねた中村は、ランスの1点リードで迎えた30分、敵陣中央でティエモコ・ディアラからパスを受けると、ターンしながら右方向へボールを運び、右足を振り抜く。ゴールまで25mほどの距離があったが、思い切り振り抜いた中村のシュートに相手GKは一歩も動けず、ゴール左上に突き刺さった。





中村のスーパーゴールで2点差にリードを広げたランスは43分にオウンゴールで3点目をマークすると、後半にも1ゴールを奪い、4-0の快勝を飾った。また関根大輝は66分より出場した。中村は2試合連続ゴールと調子をあげており、今シーズンはここまでリーグ戦11試合で7ゴール2アシストと圧巻の存在感を見せている。この勝利でランスは暫定3位に浮上、リーグ戦では3連勝を飾った。