日本航空（JAL）は、スカイメイト各運賃での搭乗とJAL Pay決済でJAL Payポイントを付与するキャンペーンを11月10日から2026年1月31日まで実施している。

スカイメイトまたはJALカードスカイメイトで対象路線に搭乗し、同日にJAL Payの対象決済を合計1,000円（税込）以上利用すると、1,000円を1口として1口あたり最大200ポイント、1人最大2口まで付与する。さらにJAL Payを期間中に新規設定のうえ上記条件を満たした人の中から抽選で20名に10,000ポイントを加算する。

対象決済はQUICPay、Smart Code、JAL Pay加盟店のコード決済。対象路線は東京/羽田〜三沢・秋田・山形・南紀白浜・山口宇部・高松・高知・奄美線、大阪/伊丹〜青森・秋田・花巻・山形・但馬・出雲・宮崎・屋久島・奄美大島線、札幌/千歳〜青森・花巻線、札幌/丘珠〜秋田線、福岡〜高知・屋久島・奄美大島線、鹿児島〜種子島・屋久島・喜界島・徳之島・沖永良部・与論線。

参加はキャンペーンにエントリーが必要。搭乗と決済、エントリーの順序は問わない。特典の積算は2026年3月末まで、有効期限は2026年6月末まで。