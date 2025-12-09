京都の私立中高、生徒の窃盗行為を謝罪 SNSでの情報拡散について言及も
学校法人真宗大谷学園が運営する大谷中学･高等学校（京都市東山区）は8日、公式サイトで研修旅行中の同校生徒による窃盗行為について声明を発表した。
【画像】研修旅行中の同校生徒による窃盗行為に関する大谷中高の声明【全文】
「12月4日、本校の研修旅行に参加していた複数の生徒が、訪問先において窃盗行為に及んだことが確認されました」と公表。「まず、被害に遭われた店舗の皆さま、現地コミュニティーの皆さま、現地の関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「本件につきまして、学校としてこの事態を極めて重大に受け止めております。現在、事実関係につきまして、慎重に確認を行っており、関係機関との連携も含め、対応を進めております。本件は、被害者の皆さまへの配慮はもとより、海外における邦人の皆さまにも影響を及ぼしかねない重大な行為であり、学校として生徒指導のあり方を真摯に見直す必要があると認識しております」と同校の対応状況や今回の事件に対する姿勢を示した。その上で「確認が出来次第、改めて経過と対応方針をご報告いたします」とした。
加えて「なお、SNS上での憶測や不確実な情報の拡散、実名・顔写真等の掲載、誹謗中傷は、更なる関係者への被害を招く恐れがありますので、慎重なご対応をお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【画像】研修旅行中の同校生徒による窃盗行為に関する大谷中高の声明【全文】
「12月4日、本校の研修旅行に参加していた複数の生徒が、訪問先において窃盗行為に及んだことが確認されました」と公表。「まず、被害に遭われた店舗の皆さま、現地コミュニティーの皆さま、現地の関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
加えて「なお、SNS上での憶測や不確実な情報の拡散、実名・顔写真等の掲載、誹謗中傷は、更なる関係者への被害を招く恐れがありますので、慎重なご対応をお願い申し上げます」と呼び掛けた。