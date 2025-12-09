田中将大ファンミーティング「マー君ＲＯＯＭ２０２６」が来年１月２５日開催 本日チケット先行販売スタート
巨人・田中将大投手のファンミーティング「マー君ＲＯＯＭ２０２６」が来年１月２５日に都内の恵比寿ガーデンホール（午後６時〜８時予定）で開催される。「祝・日米通算２００勝達成！ 会場みんなでお祝いしましょう！」をテーマにＭＣとしてフリーアナウンサーの上重聡氏を迎え、野球関連のトークをたっぷり展開する。毎年恒例のファン参加型企画や豪華プレゼント抽選会も実施予定。その他ゲストは先行抽選チケットの当落後に発表する。チケットの先行抽選販売はきょう９日午後１２時からスタート。イベントの詳細は以下。
★チケット
【プラチナシート（前３列以内確定／田中将大サイン入り限定グッズ付き）】２５，０００円
【ゴールドシート（前４列〜７列以内確定限定グッズ付き）】 １５，０００円
【スタンダードシート】 ８，０００円
【スタンダードシート】 ※車いす席 ８，０００円
※グッズは田中将とゲストのイラストロゴ入りの限定グッズとなる。５歳未満は席不要の場合に限り無料。※託児所などの用意はなし。
★チケットサイト
ｈｔｔｐｓ：／／ｍｔｘｉｘ．ｚａｉｋｏ．ｉｏ／ｅ／ｍａｋｕｎｒｏｏｍ２０２６
★チケットスケジュール
先行抽選販売：１２月９日１２：００〜１７日午後１１：５９。
先行抽選結果：１２月２２日１２：００順次メール発表。
先行抽選入金：１２月２２日１２：００〜２６日午後１１：５９。
※ゲスト発表後に一般チケット販売を行う。
★注意事項
・入場チケットは電子チケット（スマートフォン）での発券。
・公演中止または延期以外でのチケットの払い戻しは一切不可。
・入場時に身分証明証を確認する場合有。
・客席を含む会場内の映像、写真が公開される可能性有。
・転売禁止／転売チケット入場不可／オークションへの出品禁止。
・本イベントはマスコミ取材を予定。