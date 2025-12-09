田中将大

写真拡大

　巨人・田中将大投手のファンミーティング「マー君ＲＯＯＭ２０２６」が来年１月２５日に都内の恵比寿ガーデンホール（午後６時〜８時予定）で開催される。「祝・日米通算２００勝達成！　会場みんなでお祝いしましょう！」をテーマにＭＣとしてフリーアナウンサーの上重聡氏を迎え、野球関連のトークをたっぷり展開する。毎年恒例のファン参加型企画や豪華プレゼント抽選会も実施予定。その他ゲストは先行抽選チケットの当落後に発表する。チケットの先行抽選販売はきょう９日午後１２時からスタート。イベントの詳細は以下。

　★チケット

【プラチナシート（前３列以内確定／田中将大サイン入り限定グッズ付き）】２５，０００円

【ゴールドシート（前４列〜７列以内確定限定グッズ付き）】　１５，０００円

【スタンダードシート】　８，０００円

【スタンダードシート】　※車いす席　８，０００円

※グッズは田中将とゲストのイラストロゴ入りの限定グッズとなる。５歳未満は席不要の場合に限り無料。※託児所などの用意はなし。

　★チケットサイト

ｈｔｔｐｓ：／／ｍｔｘｉｘ．ｚａｉｋｏ．ｉｏ／ｅ／ｍａｋｕｎｒｏｏｍ２０２６

　★チケットスケジュール

先行抽選販売：１２月９日１２：００〜１７日午後１１：５９。

先行抽選結果：１２月２２日１２：００順次メール発表。

先行抽選入金：１２月２２日１２：００〜２６日午後１１：５９。

※ゲスト発表後に一般チケット販売を行う。

　★注意事項

・入場チケットは電子チケット（スマートフォン）での発券。

・公演中止または延期以外でのチケットの払い戻しは一切不可。

・入場時に身分証明証を確認する場合有。

・客席を含む会場内の映像、写真が公開される可能性有。

・転売禁止／転売チケット入場不可／オークションへの出品禁止。

・本イベントはマスコミ取材を予定。