中国軍の戦闘機が自衛隊機にレーダー照射を行った問題で、小泉防衛相は、中国側から訓練に関する事前通報はなかったと明らかにしました。

レーダー照射をめぐり中国海軍は、事前に公表した訓練の最中に自衛隊機が妨害してきたと主張していますが、小泉防衛相は、これを真っ向から否定しました。

小泉防衛相

「中国側はこうした空母遼寧の艦載機の訓練海域空域を事前に公表していたと発信をしていますが、遼寧の艦載機等の訓練海空域に関するノータム、これは航空情報ともいいますが、このノータムや航行警報が事前に通報されていたとは認識しておりません」

また小泉防衛相は、日中の防衛当局間のいわゆる「ホットライン」に中国側が応じなかった、との一部報道について、「相手国との円滑な意思疎通を確保する」ためとして、事実関係は明らかにしませんでした。

また高市首相は、「中国との間で、懸案や課題があるからこそ、理解と協力を増やしていく」「日本側はオープンだ」と述べ、対話の重要性を強調しました。

一方、旧姓の通称使用の法制化について高市首相は、「社会生活で不便や不利益を感じる人を減らせる」として、「必要な検討を進める」と述べました。