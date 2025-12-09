お笑い芸人のキンタロー。（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。「恩人中の大恩人」「私の女神様」と感謝する元AKB48で女優の前田敦子（34）とのツーショットを公開した。

「12月7日 AKB48は青春ですin武道館 キンタロー。参戦させていただきました」とAKB48の20周年ライブへの参戦を報告。「もう！もう！もう！本当なんて言っていいのやら この方なしではキンタロー。この世界に辿り着けなかったと言っても過言ではない 私の芸能活動の間違いなく恩人中の大恩人 前田敦子さん！！あっちゃんのAKB48 20周年で不動のセンターが復活」とつづり、前田とのツーショットを披露した。

「はじめから私の女神様 前田敦子様が御降臨涙でた」とキンタロー。。「本当に天から降りて来たかのような圧巻の登場女神様のような美しさ そこからのフライングゲット あっちゃんセンターで拝ませていただきました」と大興奮。

「そこからもう怒涛のサプライズOGメンバー復活 大島優子様と前田敦子様の言い訳maybeのあの2人でマイクはさんで歌うくだりがまたみれるなんて！！！！優子ちゃああああん！あっちゃあああん！って聞けるなんて 有難うございますすぎます 青春すぎます」とつづった。

「そしてヘビロテの2人のマイクはさみがまたみれた！たかみなさんが感極まって あっちゃんが笑顔で見守るいつものくだりかと思いきや！あっちゃんも感極まって泣き出して 涙腺崩壊もうやばい！！泣ける！泣ける！！泣きすぎたエモいエモすぎる AKB48の歴史20年 勝手にキンタロー。も前田敦子さんのものまねをさせ続けて頂いてる身の上 彼女達の頑張りの歴史のまさに青春ど真ん中の熱い気持ちを往年の歌とダンスとともにキンタロー。もまだ何者でもない、芸人として一旗挙げられる事ができるのかなんて誰にもわからないそんな不安とともに 上京しがむしゃらに走り出した頃の自分の青春と照らし合わせ大量に浴びる事ができ 圧巻すぎました」と記した。

「気づけば本当に勝手にメンバーの気持ちになってしまいました私の全細胞が開きました 本当に本当に20周年おめでとうございます 現役のメンバーのみんなも先輩の背中をみながら 一生懸命な魂を拝見??おもわず私も襟を正しました 紅白歌合戦もAKB48出場決定 もちろんテレビの前から大大大大応援します」とした。

「また思い出して書いてたら泣けてきた AKB4820周年おめでとうございます」と祝福。「あっちゃんから頂いたTシャツ今日もきてきちゃった 宝物すぎます 私もお笑い界の不動のセンターはれるように精進いたします」とつづった。

この投稿に、ファンからは「とっても素敵な2ショット」「相思相愛」「2人ともいい笑顔」「2人とも大好き」「うわー！見たかったなぁ！いつかテレビで！」「やっぱり2人、似てるね」「顔の大きさが」などのコメントが寄せられた。