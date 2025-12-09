¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡õ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ïà¸å²ó¤·á¤«¡¡¥·¥å¥ï¥Ð¡¼ÁèÃ¥Àï·ã²½¤Ë¥¢¥í¥ó¥½µî½¢ÉÔÆ©ÌÀ¤ÎÍ¾ÇÈ
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÄ¹ÂÇÎÏÉÔÂ¡×¤È¡Ö£Ä£ÈÉÔºß¡×¤È¤¤¤¦Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬¹çÃ×¡£¥Ë¥â¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÊü½Ð¤·¡¢¥Þ¥ë¥Æ¤â£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎÊä¶¯¤ÏµÞÌ³¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¥¡¡¼¼Âà¤ËÈ¼¤¦¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢Êü´þ¤È¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë£±£°£°Ëü¥É¥ë¸º³Û¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À¸¤¨È´¤¤ÇµåÃÄºÇÂ¿£²£¶£´ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥í¥ó¥½¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥Ã¥Ä¤¬Æ°¤¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀïÎÏ¤òÁá´ü¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿£Æ£Á¤ÎÂçÊª¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤¬¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡áµð¿Í¡Ë¤Î»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ê£¿ô¤ÎµåÃÄ¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤ä¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Îµî½¢¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¿µ½Å¤Ê¹½¤¨¤òÊø¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬£´Ç¯£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ²¯±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬Êó¤¸¤ë¤Ê¤ÉÁèÃ¥Àï¤Ï·ã²½¡£»Ô¾ì¤¬º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Û¤ÉÂ¼¾å¤ä²¬ËÜ¤Ïà¸å²ó¤·á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£