加藤あい、ノースリーブから美肌のぞく ヒョウ柄ジャケットの着こなしに反響「いつ見ても綺麗」「攻めてる」
【モデルプレス＝2025/12/09】女優の加藤あいが12月7日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装を公開し、反響が寄せられている。
【写真】3児の母・42歳美人女優「攻めてる」ノースリからのぞく素肌美
加藤は「Web LEON『美しい人』vol.3が公開されました」とつづり、オフショットを投稿。黒いノースリーブにヒョウ柄のアウターを合わせ、すらりとした腕が際立つショットを披露している。
この投稿に「いつ見ても綺麗」「年齢を重ねるにつれて美しさが増してる」「女神発見」「ヒョウ柄攻めてる」などとコメントが集まっている。
加藤は2013年11月に7歳年上の一般男性と結婚。2015年、第1子を米国で出産。2018年には第2子を、2022年には第3子の出産を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】3児の母・42歳美人女優「攻めてる」ノースリからのぞく素肌美
◆加藤あい、ノースリーブの美肌ショット披露
加藤は「Web LEON『美しい人』vol.3が公開されました」とつづり、オフショットを投稿。黒いノースリーブにヒョウ柄のアウターを合わせ、すらりとした腕が際立つショットを披露している。
◆加藤あいの投稿に反響
この投稿に「いつ見ても綺麗」「年齢を重ねるにつれて美しさが増してる」「女神発見」「ヒョウ柄攻めてる」などとコメントが集まっている。
加藤は2013年11月に7歳年上の一般男性と結婚。2015年、第1子を米国で出産。2018年には第2子を、2022年には第3子の出産を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】