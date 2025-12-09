三上悠亜、ミニスカ冬コーデで抜群スタイル際立つ「異次元の美脚」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの三上悠亜が12月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでのプライベートショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳タレント「小顔際立つ」と話題のミニスカ姿
三上は「今年ももうあと少し」とつづり、プライベートショットを投稿。黒いハットにふわふわとしたベージュのアウター、ブラウンのミニスカートにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また「残りもお仕事たくさん詰まってるので最後まで駆け抜けたいと思います」と年末に向けて多忙なスケジュールであることもつづっている。
この投稿に「理想のスタイル」「異次元の美脚」「小顔際立つ」「コーディネートいつもお洒落」「ただただ可愛い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳タレント「小顔際立つ」と話題のミニスカ姿
◆三上悠亜、ミニスカートの冬コーデ披露
三上は「今年ももうあと少し」とつづり、プライベートショットを投稿。黒いハットにふわふわとしたベージュのアウター、ブラウンのミニスカートにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また「残りもお仕事たくさん詰まってるので最後まで駆け抜けたいと思います」と年末に向けて多忙なスケジュールであることもつづっている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に「理想のスタイル」「異次元の美脚」「小顔際立つ」「コーディネートいつもお洒落」「ただただ可愛い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】