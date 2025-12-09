奥田いろは（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/09】乃木坂46の奥田いろはが12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。

◆奥田いろは、手料理公開


奥田は、Instagramストーリーズの質問機能を用いて「最近作ったお料理は？」という質問に返信する形で手料理を公開。「ぐつぐつとビーフシチューを作ってみました」とビーフシチューの写真を披露し、バゲットやカルパッチョも添えられたおしゃれなメニューとなっていた。

◆奥田いろはの投稿に反響


この投稿は「料理上手」「真似したい」「これからの季節にピッタリ」「美味しそう」「盛り付けおしゃれ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

