「今日好き」小國舞羽、ミニスカ制服×サンタ帽姿に反響「可愛すぎ」「大人っぽくなってる」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が12月7日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美女「大人っぽくなってる」美脚際立つミニスカ制服姿
小國は「テレビ東京『ポケモンどこいく！？』に出演させていただきましたー！！」「好きなことをお仕事としてできることは幸せです」と報告。サンタ帽子に制服姿で、ミニスカートから伸びる美しい脚が際立つショットを披露している。
この投稿に「ポケモンへの愛が伝わってきた」「可愛すぎ」「幸せそう」「笑顔が素敵」「大人っぽくなってる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
◆小國舞羽、制服姿披露
◆小國舞羽の投稿に反響
