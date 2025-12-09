IMALU、キャミインナー×シースルー衣装姿披露「色っぽい」「ミステリアスな美女」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントのIMALUが7日、自身のInstagramを更新。6日に放送されたフジテレビ系「ものまね王座決定戦」でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】明石家さんまの長女「色っぽい」キャミインナー×シースルートップス姿
IMALUは「審査員として参加させていただきました みなさんレベル高すぎて本当に感動した…！！！」とつづり、「ものまね王座決定戦」に出演した際のオフショットを公開。キャミソールの上に、大きなスパンコールの飾りがついたシアーなトップスを重ねた着こなしで、肩や体の美しいラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「ミステリアスな美女」「大人の魅力」「シースルードキドキする」「セクシー」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆IMALU「ものまね王座決定戦」オフショット公開
◆IMALUの投稿に反響
