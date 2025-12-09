大沢あかね、ノースリーブ姿で雰囲気ガラリ「透明感すごい」「輝いてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの大沢あかねが12月7日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】40歳3児のママタレ「透明感すごい」大胆ノースリーブ姿
大沢は「美STオフショット」とつづり、12月17日に発売予定の雑誌「美ST」（光文社）のオフショットを投稿。白いノースリーブからは二の腕や美しいデコルテ際立つショットをしている。
この投稿に「輝いてる美しさ」「とにかく綺麗」「透明感すごい」「雰囲気がいつもと違って良い」「素敵」「可愛すぎる」「スタイル良い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
