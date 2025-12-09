【人気2品が550円】980円と1080円の「ラーメン」が安くなる創業祭、ECサイトでは「最大45％オフ」のセールも

トマトラーメンの専門店「太陽のトマト麺」は、創業20周年を記念し、「太陽のラーメン」と「太陽のチーズラーメン」を「550円」で販売するキャンペーンを開催する。期間は、2025年12月12日(金)、13日(土)の２日間限定。また、ECサイトでは、2025年12月10日(水)から最大45%オフになる「創業20周年御礼大創業祭セール」を開催する。※文中の金額は全て税込価格

【ラーメン1杯にはトマト約3個分の栄養】

美味しく楽しく食べられて、身体にも良いラーメンの探求から、イタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして誕生した「太陽のトマト麺」。創業は2006年。トマトには、リコピンをはじめ、ビタミンA・ビタミンC、カリウム、マグネシウムなどミネラルが豊富。そんなトマトの旨味が凝縮されたラーメンは、“罪悪感なしで食べられる”として人気だという。

ちなみに、「太陽のトマト麺」のラーメン1杯には、トマト約3個分の栄養が詰まっているという。スープは、低脂肪な鶏をベースにトマトを合わせた、ヘルシーなのが特徴。麺は、ツルツルした食感で喉越し抜群の“豆乳入り”の生麺。具材の青野菜は、農薬量が従来の半分以下の品種改良エコ野菜「江戸菜」を使用している。

【創業記念祭を開催】

そんな「太陽のトマト麺」は、2025年12月に創業20周年目を迎える。これを記念し、毎年実施してきた創業月恒例のキャンペーン「創業記念祭」を、今年も開催する。

開催店舗は、国内の太陽のトマト麺全店舗（十日市場支店は開催期間休業のため除く）。定番メニューの「太陽のラーメン」（通常価格980円）および「太陽のチーズラーメン」（通常価格1080円）を一律550円で提供する。さらに今年は、期間中「太陽のラーメン」と「太陽のチーズラーメン」を1食注文にすると、12月18日(木)から期間限定で発売する「とっておきのエビクリ」の「100円引券」を1枚プレゼントするキャンペーンも同時開催する。

また公式ECサイトでは、7種類7食入りの詰め合わせ「お客様還元福袋」を販売。この冬限定新メニューも含めた通販限定オリジナルセットも用意しているという。公式ECサイトの「創業20周年御礼大創業祭セール」は、12月10日(水)0:00から19日(金) 11:59までの開催。

〈「創業20周年記念祭」概要〉

【開催間期】

2025年12月12日（金）、13日(土)

【開催店舗】

国内の太陽のトマト麺全店

（※）十日市場支店は開催期間休業のため除く

【詳細内容】

「太陽のラーメン」と「太陽のチーズラーメン」を550円で販売する。店内での飲食限定（テイクアウト、デリバリーは対象外）。

太陽のラーメン

太陽のチーズラーメン

また、期間中に「太陽のラーメン」と「太陽のチーズラーメン」を1食注文すると、12月18日(木)から期間限定で発売する「とっておきのエビクリ」の100円引券を1枚プレゼントするキャンペーンを同時開催する。

※100円引券の有効期限は、2025年12月18日(木)〜2026年1月31日(土)

※本券1枚につき1名まで利用可能

※店内での飲食限定

〈太陽のトマト麺ECサイト「創業20周年御礼大創業祭セール」〉

【開催期間】 2025年12月10日(水) 0:00 〜 19日(金) 11:59

URLはこちら

「お客様還元福袋」

・価格

6,980円（8,980円相当）

・内容

濃厚チェダーのホワイトチーズ麺×1食

太陽のラーメン×1食

太陽の茄子ラーメン×1食

太陽のチーズラーメン×1食

海老のクリームトマト麺×1食

太陽のボンゴレ麺×1食

太陽の”トマ”二郎×1食

お客様還元福袋

「濃厚チェダーのホワイトチーズ麺」

・価格

897円＜通常価格より 35％オフ＞

この冬限定のシーズンメニュー。2種類のあとがけトマトソースで贅沢な味わいが楽しめる。

濃厚チェダーのホワイトチーズ麺（通常価格より 35％オフ）