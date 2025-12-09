わずか7カ月で事務所移籍…少女時代・ソヒョン、KKUM ENTと専属契約「細やかにサポートしていく」

少女時代のメンバーで女優のソヒョンが、KKUM ENTとともに新たな一歩を踏み出す。

【写真】ソヒョン、“大胆シャツ”から覗く胸鎖乳突筋

所属事務所KKUM ENTは12月9日、ソヒョンと専属契約を締結したと公式に発表した。

ソヒョンは2007年に少女時代としてデビューし、2013年のドラマ『熱愛』で本格的に演技に挑戦。その後、『麗〈レイ〉〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』、『泥棒野郎、泥棒さま』（原題）、『時間』、『プライバシー戦争』、Netflix『剣の詩』など、多様な作品で安定した演技力と深みのある感情表現を披露し、確かな存在感を築いてきた。

（写真提供＝KKUM ENT）ソヒョン

またNetflix映画『モラルセンス 〜君はご主人様〜』、映画『悪魔祓い株式会社』、『BELIEVE』など、スクリーンやOTT作品でも活躍し、ジャンルの幅を着実に広げている。

特に今年6月に放送されたドラマ『主役の初体験、私が奪っちゃいました』（原題）では、地位と財力を兼ね備えた“チャ・ソンチェク”役を演じ、物語を明るく導く魅力を発揮して多くの視聴者から愛された。

所属事務所KKUM ENTは「ソヒョンは確かな基礎力、作品に向き合う誠実な姿勢、そして演技に対する真摯な情熱を兼ね備えた俳優です。彼女の次のステップがより確かなものとなるよう、細やかにサポートしていきます」とコメントしている。

なお、ソヒョンは今年5月にLEADエンターテインメントと専属契約を結んだばかりで、約7カ月での移籍となる。新事務所での活躍に期待が高まる中、2026年には韓国で劇場公開予定の映画『王を探して』（原題）を通じて観客と出会う予定だ。

◇ソヒョン プロフィール

1991年6月28日生まれ。本名ソ・ジュヒョン。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。最年少メンバーながら170cmという高身長にスラリとしたスタイルの持ち主で、グループ内ではリードボーカルを担当。2019年、イ・ジュンギやチソンなど演技派俳優が多数所属するナムアクターズに移籍。主な出演作に映画『モラルセンス〜君はご主人様』、ドラマ『プライバシー戦争』『ジンクスの恋人』など。