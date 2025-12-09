¾¡ÃË¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤ò¡¢°¾¥á¥í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤è¡¢±Ê±ó¤Ê¤ì¡ª
ÊüÁ÷¸å¤ÏSNS¤Ç»ëÄ°¼Ô¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡£ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Îº£¡¢Ê¸É®²È¤Ç¥É¥é¥Þ¥ª¥¿¥¯¤Î¾®ÎÓµ×Çµ¤¬¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¾¡ÃË¤òÁ´ÎÏ±þ±ç¡ª
¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÎÁÍý¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾¡ÃË¤ÎÁÇÄ¾¤µ¡Ä¡ª ⒸTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS
ËºîÂ·¤¤¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ëè½µÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷Á°¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎË§¤Ð¤·¤µ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¶¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï´üÂÔ°Ê¾å¡£¥é¥Ö¥³¥á¤ÎÂ¿¤¤ ¡È²Ð10¡ÉÊüÁ÷ÏÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ç¤¢¤ë½÷À»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤Ç¤ÏÃËÀ¡ÊÃæ¹âÇ¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤Þ´Þ¤à¡Ë¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿Íµ¤ÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤¬Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È»öÁ´ÈÌ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¡£
Âè1ÏÃ¤Î¾¡ÃË¤Ï¸Å½¤¤»×ÁÛ¤òÊú¤¨¤¿½÷À¤ÎÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£²È»ö¤Ï½÷À¤ÎÎÎÊ¬¤À¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÃúÁ°¤Ê°Õ¸«¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ª¤«¤º¤¬Ãã¿§¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¡ÊÎÁÍý¤Ï¡Ëºî¤ê¤¿¤Æ¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×
¡Ö¡Ê»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤Ï¡Ë¤¢¤¢¡¢¤¸¤ã¤¢ÌîºÚÀÚ¤ë¤À¤±¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤½¤ìÎÁÍý¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×
¾¼ÏÂÃË¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÏ¢È¯¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï°¢Á³¡£»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¡ÃË¤òÉÔØâ¤Ë¤¹¤é»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎø¿Í¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¡£°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¾¡ÃË¤ÏÂÌ¤ò¿â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÊì¿Æ¤äÎø¿Í¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤À¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¡¢°¾Èþ¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤À¤Ã¤¿ÃÞÁ°¼Ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤ÎÁÍý¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï¤á¤¤á¤¤ÈÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤µ¤¨¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½Ð½Á¤Î¼è¤êÊý¤â´°àú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ÎÀ÷¤ß¤¿¤ª¤Ç¤ó¤âºî¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¾®äÆÊñ¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥¡¼¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ØGonna Fly Now¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤¾¡ª¡¡¾¡ÃË¡ª
¤½¤·¤ÆÎÁÍý¤Ï¹©Äø¡¢À®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ¯¤«¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¡×´î¤Ó¤òÃÎ¤ë¾¡ÃË¡£¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬°¾Èþ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¸©¤Ë½»¤àÎ¾¿Æ¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·ëº§¤·¤Æ¤³¤½ÃË¤¬°ì¿ÍÁ°¡© ½÷¤Î»Ò¤ÏÃ¯¤«¤Ë¹¬¤»¤Ë¤·¤ì¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡© °ã¤¦¡¢°ã¤¦¡£
¡Ö°¾Èþ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤«¤È·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç²¿¤È¤«¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°¾Èþ¤µ¤ó¤À¤«¤éËÍ¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹
ÃÏ¸µ¤ÇÎ¾²È¤ÎÎ¾¿Æ¤¿¤Á¤¬Â©»Ò¤ÈÌ¼¤Î·ëº§¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î¡¢Æó¿Í¤ÎÇË¶É¡£¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¿¶¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¼«Ìä¼«Åú¤·Â³¤±¤Æ¡¢¾¡ÃË¤«¤é½Ð¤¿Åú¤¨¡á¥»¥ê¥Õ¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²È»ö¤òÃ¯¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆàôËö¤ÊÌäÂê¡£¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È¾¡ÃË¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè¼·ÏÃÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢´¶Æ°¤·¤Æ»ä¤Ï¤Ä¤¤¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âè°ìÏÃ¤ÎÁþ¤Þ¤ì¤Ö¤ê¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢Èà¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤À®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë´¶Éþ¡£ÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÅÐÏ¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤ò°û¤à¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»²²Ã¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ø¼¡¡¹¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸«¤ëÂ¦¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Í¾ÃÌ¤À¤±¤É¡¢¾¡ÃË¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤½¤Î»Ñ¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÉÁ´ÎÏÉÔ´ïÍÑÃË¡É¤Ê¾¡ÃË¤Î¡¢¤³¤Î°¦¤¹¤Ù¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó»Ñ¡£ⒸTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯°¾¥á¥í¤Î»Ñ¤â
À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¾¡ÃË¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¾Èþ¤âÆ±¤¸¤¯¡£·ëº§¤ò¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¡¢»þÂåºø¸í¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°¾¥á¥í¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×
Í§¿Í¤ÎµÈ°æ½í¡Ê¥µ¡¼¥ä¡Ë¤«¤é¤½¤¦Ê¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤Îø¿Í¤Î¥ß¥Ê¥È¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤Ë¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë»ÏËö¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢°¾Èþ¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Âè8ÏÃ¤Ç·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë°¾Èþ¤¬Áª¤ó¤ÀÍÎÉþ¡£Æ±Ç¯Âå¤Î°ÛÀ¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ë·ëº§¼°¤Ê¤é¡¢¾¡ÃË¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË¼õ¤±¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤Ï¤É¤³¤«ÑÛ¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡¢¤Ê¤ó¤Æ²þ¤á¤Æ½ñ¤¯¤ÈÀµÄ¾¡¢¤É¤³¤«¤Ëµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢°¾Èþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¡£°¾¥á¥í¤Ë¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡£
ÃË½÷±¾¡¹¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿¤é¡Ö¿Í¤Î¤Õ¤ê¸«¤Æ¡¡²æ¤¬¤Õ¤êÄ¾¤»¡×¤ÎÏ¢È¯¤À¤Ã¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡£¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÏÃ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÆó¿Í¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Ç¤Þ¤¿¥¤¥Á¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤à°¾¥á¥í¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ã¤¿¤é¡ª ⒸTBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS¾®ÎÓµ×Çµ
¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤Ò¤µ¤Î¡¡Ê¸É®²È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¸å¡¢ÆÈÎ©¡£ºÇ¿·´©¤ÏÄ¶Àä¥É¥é¥Þ¥ª¥¿¥¯¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦Ê¿À®¥É¥é¥Þ¡ª¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò´©¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¡¢¥é¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹½À®¤ÈÊÔ½¸¤¬¼ç¤Ê»Å»ö¡£