コトブキヤ、塗装済み＆組み立て済みプラモデル「P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.」を12月11日予約開始！
【P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.】 予約開始：12月11日11時 発売日・価格：未定
コトブキヤは、塗装済み＆組み立て済みプラモデル「P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.」を12月11日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より、「ゼルフィカール」を塗装済み＆組み立て済みプラモデル「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL：ピースリー）」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「壽!!プラモLABO」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、画像と共に「P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.」の魅力を伝えている。
(C) KOTOBUKIYA