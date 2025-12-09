【P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.】 予約開始：12月11日11時 発売日・価格：未定

コトブキヤは、塗装済み＆組み立て済みプラモデル「P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.」を12月11日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より、「ゼルフィカール」を塗装済み＆組み立て済みプラモデル「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL：ピースリー）」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「壽!!プラモLABO」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、画像と共に「P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.」の魅力を伝えている。

(C) KOTOBUKIYA