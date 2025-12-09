創業当初から続く安全を重視したクルマ作り

11月20日、ボルボ・カー・ジャパンはスウェーデンのボルボ・カーズ・セーフティセンターで約30年にわたりボルボの安全研究、開発を担っているトーマス・ブロバーグ氏を招聘し、『高齢ドライバーの安全運転』をテーマにしたメディア向けセミナーを開催した。

1999年からボルボ・カーズ・セーフティセンターのマネージメントチームの一員となっているブロバーグ氏は、これまでにADAS（先進運転支援システム）、自動ブレーキ、乗員拘束/衝突安全システム、チャイルドセーフティ技術などの開発に携わっている。



約30年にわたりボルボの安全研究、開発を担っているトーマス・ブロバーグ氏が来日。 ボルボ・カー・ジャパン

ボルボ・カーズは創業当初から安全を重視したクルマ作りを続けており、今も新しいボルボ車において死亡事故をなくすこと、つまり死傷者ゼロに向けた挑戦を継続。1970年から今までに、5万件と8万人が関わる交通事故を調査し、統計的事故データの収集や、衝突事故の詳細な研究を行っている。

具体的には、事故データの収集→安全上必要なことの考察→製品開発→試作→検証→生産というサイクルを繰り返し、新たなイノベーションを創出。自動車安全におけるリーダーであり続けようとしているわけだ。

リスクは40年前に比べて約5分の1に減少

2007年には、実際の事故状況を再現するために開発された衝突試験施設『ボルボ・カーズ・セーフティセンター』が開設された。現在では実際の試験だけでなく、コンピュータ上で再現する試験も行われている。

そして、安全のためには衝突前の危険の予知や衝突を回避する手段、そして衝突後の対応など、包括的なアプローチも探っている。



2007年に開設された衝突試験施設『ボルボ・カーズ・セーフティセンター』。 ボルボ・カーズ

例えば、世界初の3点式シートベルト（1959年）、むち打ち保護システム（1998年）、自動ブレーキのシティセーフティ（2008年）、運転者行動検知システム（2023年）など、さまざまな安全技術を開発してきた。

実際、ボルボ車の安全性は進化しており、シートベルトを装着したドライバーの衝突事故におけるリスクは40年前に比べて約5分の1に減少している。ボルボの安全技術の開発は今もなお進歩しており、今後も新たな安全技術が導入されていくことだろう。

高齢ドライバーにおける運転の傾向

さて、世界全体では毎年約119万人が道路上の交通事故で亡くなっている。ちなみに2024年、日本では3221人、スウェーデンでは213人が交通事故で死亡している。

そしてスウェーデンも日本と同様、高齢化が進んでおり、総人口における65歳以上の人の割合は、日本が31.7％、スウェーデンでも22.9％に達している（2023年）。実際、日本でも65歳以上の人の事故死者数割合は、30年前に比べて約3倍に増えている。スウェーデンも日本ほどではないが同様の傾向が見られる。



2024年、日本では3221人、スウェーデンでは213人が交通事故で死亡している。 ボルボ・カー・ジャパン

高齢者は事故に遭うと骨折などしやすく、また治りにくい（もちろん個人差はある）。それゆえ、シートベルトを正しく装着することが必要なのだが、調査してみると高齢者はベルトのフィット感の重要性に対する認識が低く、また正しい姿勢を得るまでに多くの時間と労力を費やすことが多かった。

そして高齢化は、1：身体的要因（視覚、感覚、筋肉）、2：心理的&認知的要因（注意、認識、意思決定）、3：ミスを補う行動（経験、運転時間/状況/方法）といった、運転するための重要な要素に影響を与えてくる。

「まわりの人の邪魔になりたくない」

例えば、運転中の交差点におけるドライバーの視線の動き（どこを見ているか）を実際に調べてみると、高齢者では首の動き（特に左右に回したり傾けたり）は若年層より劣っており、信号や横断歩道など、動かないものに視線が集中する傾向がある。若年層では対向車など、動く物体に注意を向けているのだが。

これは、視野が狭くなっていることと、「まわりの人の邪魔になりたくない」という意識によるものではと思われる。また、高齢ドライバーには、直線道路でも適切な速度調節に苦労する傾向があったり、交差点では注意力に関連するミスが発生しがちのようだ。



高齢ドライバーには「まわりの人の邪魔になりたくない」という意識がある。 ボルボ・カー・ジャパン

総じて、実際の能力より過小評価して運転を控えてしまったり、また逆に過大評価して安全上の問題を生じたりするといった例が見られる。また、過大評価する人は運転アシスト技術を受け入れにくい傾向があるようだ。

高齢ドライバーが運転するのに必要なことは、

1：自分でコントロールできる速度で運転する。

2：自分の運転技術を客観的に評価し、定期的に練習する。

3：運転支援や衝突回避技術など、利用可能な技術を活用する。

といったことが挙げられるだろう。

安全運転のための10のポイントとは？

日本と同様、スウェーデンにおいても運転免許の自主返納が問題になっているという。住む場所によっては移動手段として運転が必要だが、健康上の問題で運転を諦めようと考える人が増えている。ただ、運転をやめるのは年齢ではなく、個人の状態で判断するべきとブロバーグ氏は語る。

同じ年齢でも人によって能力には差があるから、重要なのは実年齢ではなく、身体や認知など、さまざまな要因の状況で判断すべき。そして運転サポートシステムや移動手段は、すべてに人のニーズに合わせるべきと語る。高齢ドライバーに有益な技術は、年齢に関係なくすべてのドライバーにとって有益なのだから。



ボルボ・カーズは創業当初から安全を重視したクルマ作りを続けている。 ボルボ・カーズ

まとめとして、高齢ドライバーが安全に運転するための10のポイントを紹介しておこう。

1：速度を控えめに

特に市街地ではスピードを落とし、観察・判断・操作の時間に余裕を持つ。

2：焦らず、意図をハッキリ伝える

他車に急かされても無理をしない。ウインカーや車両位置、速度で自分の意図を明確に示す。

3：周囲への注意を高める

加齢で周辺視野や反応が低下することがあるため、交差点や横断歩道など道路が交差する場面では特に集中する

4：運転の練習を続ける

不安があれば、ためらわずインストラクターの運転レッスンを受ける。

5：運転を交代する

カップルや夫婦の場合は、運転を交代で担当し、ふたりとも練習できるようにする。

6：交通量の少ない時間帯や昼間に走る

可能であれば渋滞を避け、見通しの良い日中に運転する。

7：事前にルートを計画する

出発前に行き先と経路を確認する。最新のナビゲーションを活用することも有効だ。

8：安全性能の高いクルマを選ぶ

衝突時の安全性、運転支援（ADAS）、明るいヘッドランプなどを備えたクルマが安心だ。

9：正しい着座とシートベルト

シート維持を調整して楽に操作できるようにする。ベルトのたるみは取り除き、身体にしっかりフィットさせる。

10：駐車操作はサポート機能を活用

360度（バードアイビューなど）カメラやバックカメラを使い、周囲の安全を確認する。

この10のポイントは、高齢ドライバーだけでなく、全てのドライバーにあてはまるものといえるだろう。そして経済的な問題もあるだろうが、歳を重ねても安全な運転を続けて行くには、最新の安全&快適装備を装着したクルマを選ぶことも、今後は重要なポイントになっていくのかもしれない。