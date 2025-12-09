ギンビス×チロルチョコの夢のコラボ！「アスパラガスビスケット」が登場

チロルチョコとギンビスが手を組んだ新しいお菓子「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」が12月15日から全国のセブン-イレブンで発売されます。長年愛され続けるギンビスの「アスパラガスビスケット」と、チロルチョコのコラボが実現！カリっとした食感と優しい甘みが絶妙に融合したこの商品は、まさにお菓子ファン必見です。また、パッケージには遊び心満載のミニアスパラくんが登場し、食べるたびに楽しさも倍増！

チロルチョコ×ギンビス、夢のコラボが実現



チロルチョコとギンビスのコラボレーションによって、長年愛されてきた「アスパラガスビスケット」がチョコレートと出会い、新たな魅力を放っています。

カリっとした食感と優しい甘みが口いっぱいに広がるこの新商品は、まさに食べる喜びを感じさせるお菓子です。

個包装のデザインも、ギンビスの「ミニアスパラくん」がランダムで登場し、見た目にも遊び心が感じられます。どんな世代のおやつタイムにもぴったりな一品です♪

カリっと食感と優しい甘みが魅力



「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」の特徴は、何と言ってもそのカリっとした食感。

焼き菓子風味の生地と黒ごま、そしてミニアスパラガスビスケット粉砕品が組み合わさり、軽やかでありながらも満足感のある味わいが広がります。

その優しい甘みが、おやつやちょっとした小腹が空いたときにぴったりで、何度でも食べたくなりますよ！

また、相互コラボ商品「しみチョコミニアスパラガスきなこもち風」も注目の新商品です。

楽しさ満載！ミニアスパラくん登場



「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」のパッケージには、ギンビスの「ミニアスパラくん」がランダムで登場し、食べるたびに楽しさが広がります。

この遊び心溢れるデザインは、商品を手に取った瞬間からワクワクした気分を楽しませてくれます♪

個包装のデザインがランダムに封入されているので、どんなアスパラくんに出会えるかもお楽しみの一つ。思わず集めたくなるアイテムです♪

ギンビスとチロルチョコが贈る絶品コラボ



ギンビスとチロルチョコが手を組んだ「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」は、カリっとした食感と優しい甘みが絶妙に調和した新商品です。

遊び心満載のパッケージデザインや、相互コラボ商品の「しみチョコミニアスパラガスきなこもち風」も注目のポイント。

12月15日から全国のセブン-イレブンで発売されるので、ぜひチェックしてみてください！