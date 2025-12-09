８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、青森県八戸市で震度６強を観測した。

気象庁によると、震源の深さは５４キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・５と推定される。同庁は９日午前２時、地震の規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。１６日午前０時までの１週間、住民に対して特別な備えを求める。

北海道と東北地方の太平洋側などでは一時、津波警報や注意報が発表され、岩手県久慈市で７０センチの津波を観測したが、その後、全て解除された。９日午前６時５２分頃には、八戸市や盛岡市などで震度４を観測した。

高市首相は９日午前、負傷者３０人、住宅火災１件を確認したと明らかにした。青森県東北町では、道路が約４メートルにわたって陥没して車１台が転落し、運転していた５０歳代男性が負傷。頭部に落下物が当たったり、転倒したりして負傷する人が各地で相次いだ。

読売新聞の９日午前１１時時点の集計では、北海道、青森、岩手、宮城、福島の５道県の７５市町村で最大８０８２人が避難施設に身を寄せた。

東北新幹線は９日の始発から盛岡―新青森間の上下線で運転を見合わせている。同日午後３時頃の運転再開を見込んでいる。

原子力規制庁によると、青森県六ヶ所村の日本原燃・六ヶ所再処理工場で使用済み核燃料を保管するプールの水の一部が地震の揺れで漏れたが、水位は通常の範囲におさまっており、安全に影響はなかった。東北電力の東通原子力発電所（青森県）と女川原発（宮城県）、北海道電力の泊原発（北海道）、東京電力福島第一原発（福島県）では、異常は確認されていない。

北海道・三陸沖後発地震注意情報は、日本海溝・千島海溝を震源とする巨大地震による被害を減らそうと、２０２２年１２月から運用が始まった。対象地域は、震度６弱以上か津波高３メートル以上が想定される北海道から千葉県の７道県にかけての１８２市町村。住民には、避難経路の確認など日頃の備えの再確認を促すとともに、「すぐに逃げられる態勢の維持」など特別な備えを１６日午前０時まで求める。

内閣府によると、注意情報が発表されている間に大規模地震が発生する可能性は、世界の地震発生の統計に基づく確率から、１００回に１回程度という。森久保司参事官は「いつも以上の注意と冷静な対応をお願いしたい」と呼びかけた。

気象庁によると、全国で震度６強以上を観測したのは、２４年１月の能登半島地震以来。同庁は当初、速報値として震源の深さは５０キロ、Ｍ７・６と発表したが、その後に精査して数値を変更した。

各地の主な震度は以下の通り。

▽震度６弱 青森県おいらせ町、階上町

▽震度５強 北海道函館市、青森県むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、岩手県軽米町、一戸町など