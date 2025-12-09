優秀な学生が多いと思う「北陸地方の私立進学校」ランキング！ 2位「新潟明訓高等学校」、1位は？ 【2025年調査】
本格的な受験シーズンを迎え、学習環境への関心が最も高まる時期となりました。 周囲から刺激を受け、共に切磋琢磨できる仲間が多い環境は、学生の学力向上に不可欠な要素です。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜20日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「北陸地方・群馬県の私立進学校に関するアンケート」を実施しました。
その中から、優秀な学生が多いと思う「北陸地方の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「県内でも有数の高い偏差値を持ち、豊富な大学進学実績を誇るから」（40代男性／神奈川県）、「基礎学力の定着に重点を置いた学習方針と、大学進学を見据えた主体的な取り組みが結びつき、目標意識の高い生徒が集まる環境が整っているから」（60代男性／埼玉県）、「県内トップクラスの偏差値だというイメージがあるから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「スポーツの強豪校としての全国的な知名度に加え、高い大学進学実績も持つ」（40代女性／愛知県）、「難関国公立大学や有名私立大学への合格者を毎年多数輩出しており、学業面での優秀さが広く知られているから」（40代女性／福井県）、「難関大学への進学実績が高く、全国から学力レベルの高い生徒が集まることで知られているためです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜20日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「北陸地方・群馬県の私立進学校に関するアンケート」を実施しました。
その中から、優秀な学生が多いと思う「北陸地方の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
2位：新潟明訓高等学校／39票2位にランクインした新潟明訓高等学校は、新潟県を代表する私立進学校の1つです。生徒たちの高い学習意欲と進学実績が評価されており、「優秀な学生が多い」というイメージを確立。特にI類やII類では、難関国公立大学や有名私立大学への進学を目標としたハイレベルな教育が行われています。また、部活動でも全国レベルの活躍を見せていて、文武両面でバランスの取れた教育環境が、優秀な学生を惹きつけている理由だと考えられます。
回答者からは「県内でも有数の高い偏差値を持ち、豊富な大学進学実績を誇るから」（40代男性／神奈川県）、「基礎学力の定着に重点を置いた学習方針と、大学進学を見据えた主体的な取り組みが結びつき、目標意識の高い生徒が集まる環境が整っているから」（60代男性／埼玉県）、「県内トップクラスの偏差値だというイメージがあるから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：星稜高等学校／48票1位に輝いたのは、石川県金沢市の星稜高等学校でした。同校は、北陸地方の私立進学校の中でも特に知名度が高く、スポーツ分野での輝かしい実績に加え、進学実績においても高い評価を受けています。生徒の進路に合わせたさまざまなコース設定があり、特に大学進学に特化したコースでは、毎年多くの卒業生が難関校へ進学。全国的な知名度と多くの分野で活躍する卒業生の存在が、「優秀な学生が集まる学校」という強いイメージを形成し、圧倒的な支持を集めたと言えるでしょう。
回答者からは「スポーツの強豪校としての全国的な知名度に加え、高い大学進学実績も持つ」（40代女性／愛知県）、「難関国公立大学や有名私立大学への合格者を毎年多数輩出しており、学業面での優秀さが広く知られているから」（40代女性／福井県）、「難関大学への進学実績が高く、全国から学力レベルの高い生徒が集まることで知られているためです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)