「美しすぎ」40歳になった道端アンジェリカ、再婚夫とのキスショット公開！ 「めっちゃ可愛すぎる」
モデルの道端アンジェリカさんは12月8日、自身のInstagramを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、再婚した夫とのラブラブショットを公開しました。
【写真＆動画】道端アンジェリカの豪華な誕生日パーティー
コメントでは「お誕生日おめでとう〜」「40代も輝いてくださいね」「美しすぎました」「めっちゃ可愛すぎる」「幸せですね めっちゃ輝いてます」「美しい 素敵に歳を重ねていってくださいね」と、祝福の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】道端アンジェリカの豪華な誕生日パーティー
「幸せですね」道端さんは「40歳になりました」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。自身の誕生日パーティーの様子を公開しました。「200人近く」集まったようで、とても豪華です。16、17枚目では、夫と思われる男性が道端さんの背中に手を回したり、キスをしたりしています。仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。
イケメン息子とのツーショットも！2日には「代々木のクリスマスマーケット」とつづり、息子とのツーショットを公開していた道端さん。息子は道端さんに似てとても美しい顔立ちをしており、イケメンです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)