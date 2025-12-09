²Ö¾ëÆà±û¤È½í¤Î¤ó¤¬¼Â¼ÌÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØÉÒ´¶¡ªÎø¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê ¥Ó¥ó¥Ó¥óÊÌÕÍÁñ¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Ö¾ëÆà±û¡Ê±¦¡Ë¤È½í¤Î¤ó¡Êº¸¡Ë
¼Â¼ÌÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØÉÒ´¶¡ªÎø¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê ¥Ó¥ó¥Ó¥óÊÌÕÍÁñ¡Ù¤«¤é¡¢²Ö¾ëÆà±û¡Ê¤Ï¤Ê¤·¤í¡¦¤Ê¤ª¡Ë¡ß½í¤Î¤ó¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤51¹æ¡Ù¤Ç¼Â¸½¡£ÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ö¾ëÆà±û¤È½í¤Î¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Ú¥¢»£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤ËÃíÌÜ¡ª¡Û
¡½¡½º£²ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÈAiming¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¼Â¼ÌÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢¡£»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
½í¡¡Æà±û¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¥²¡¼¥à¤Î»£±Æ¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤â¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
²Ö¾ë¡¡»ä¤âºÇ½é¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÆüÌÜ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©
½í¡¡¤Ï¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
²Ö¾ë¡¡¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
½í¡¡Æà±û¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²Ö¾ë¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤Î¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
½í¡¡°ã¤¦¤è¡Á¡£
²Ö¾ë¡¡¤Ç¤âº£Æü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ä¥ó¥Ç¥ìÇ§Äê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥éÀßÄê¤Ï¡©
²Ö¾ë¡¡»ä¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¤Ïà¥¦¥¶¥«¥ïÃ´Åöá¡£
½í¡¡»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥³¡¢¥¯¥»¶¯¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£2¸ÄÇ¯¾åÀßÄê¡£
²Ö¾ë¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÏÃË¤Î¥³¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤µ¤é¤Ë´Ø·¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½í¡¡¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼ç¿Í¸ø¤È5¿Í¤Î½÷¤Î¥³¤¬Êë¤é¤¹Îø°¦¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Î5¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬¤¤¤¤¡©
²Ö¾ë¡¡Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤óµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½í¡¡¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Æà±û¤Á¤ã¤ó¤ò¡£
½í¡¡¥ê¥¢¥ëÆà±û¤Á¤ã¤ó¤ÏàËå¥¥å¥ë¥¥å¥ë¥¢¥¤¥É¥ëá¡£¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤éà¤Ê¤®¤Á¤ã¡Á¤óá¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ö¾ë¡¡¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢·è¤á¤ë¤È¤¤ÏÂç¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ï°ì½ï¤Ë¤¸¤ã¤ì¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¡£
¡½¡½¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÈÆÃ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡©
²Ö¾ë¡¡¸ì×ÃÎÏ¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤²¤Ü¤Ã¤Á¤ç¡×¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¤òà¤«¤ï¤¤¤¤á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´¶À¤¬ÆÈÆÃ¡£
½í¡¡¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡×¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐOK¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ö¾ë¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
²Ö¾ë¡¡´é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤êÉ¡¤¬¶á¤¤¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç»£¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈºÇ¸å¤Ë»£¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ü¿åÃå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¡£
½í¡¡»ä¤Ï¿§°ã¤¤¿åÃå¤Ë¥Á¥å¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Æà±û¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
²Ö¾ë¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î°ò¤è¤¦¤«¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·Ú¿©¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ë¤¿¤Þ¤ë¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¾ïÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
½í¡¡»ä¤Ï¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤È¥ê¥ó¥´¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
²Ö¾ë¡¡¥½¥í¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡ª¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤âÉ½¾ðºî¤ê¤â¸¦µæ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏTIF¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
½í¡¡¥°¥é¥Ó¥¢É½»æ¡¢CM¡¢±éµ»¡¢¥â¥Ç¥ë......Á´Éô¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ïª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
²Ö¾ë¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¤Ê¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½í¡¡¥Ú¥¢»£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¿ÆÌ©¤µ¤òÁ´Éô¤¯¤Þ¤Ê¤¯¡¢Â¤ÎÀè¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Àß³ÚÏÂÂå¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»ÔÅè¤¢¤«¤Í¡Ê²Ö¾ëÆà±û¡Ë¡¡ÉÍÅÄ¤¢¤æ¤ß¡Ê½í¤Î¤ó¡Ë
¡ü²Ö¾ëÆà±û¡Ê¤Ï¤Ê¤·¤í¡¦¤Ê¤ª¡Ë¡¡
2004Ç¯12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²Æì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹165cm¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¤Ç¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£¶âß·Í´õ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¤å¡Á¤¯¤ë¡×¤Î¥ì¥Ã¥ÉÃ´Åö¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@cu_clu_nao¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@cu_clu_nao¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@cc_nao_hanashiro¡Û¡¡
¡ü½í¤Î¤ó¡¡
2003Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹162cm¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡ûseju½êÂ°¡£½µ¥×¥ì¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥×¥ë¡×Web¹¹ð¤ä¡ÖWANIMA¡×MV¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é¡£
¸ø¼°X¡Ú@nagisa__non¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@nagisa__non¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@nagisa__non¡Û¡¡
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Í¤§¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÎÈà½÷¤ËÎø¤¹¤ë¡©¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ