¡¡º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬9Æü¡¢Èó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2022Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï»ØÌ¾Áª¼ê¤¬Â¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ÎÂè1²ó¤Çºå¿À¤Ë°Ü¤Ã¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ï°ÜÀÒ¸å3Ç¯´Ö¤Ç·×32¾¡¡£º£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È½Ð¿ÈÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤ÎàÂçÂæáÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·à¸½¥É¥é¥É¥ê¡¼¥àá¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÎÂè2²ó¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿åÃ«½Ö¤Ï24Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¡£25Ç¯¤â12ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ï1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ÎÂè3²ó¤Ç¤ÏµÈÅÄ¸¸ã¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£25Ç¯¤Ï³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à4ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÎàÊõ¤Î»³á¤È¤Ê¤ê¤Ä¤ë¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éº£Ç¯¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£