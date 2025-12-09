¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬U¡½18¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9Æü¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥â¥ì¥ÎÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö174¡×¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Ç¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ä¥¥å¡¼¥Ð¥ê¡¼¥°¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤¤¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£