¡Ö¿ÍÌ®¤¬¡Ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¿À¤Î°è¡Ä¡×SixTONES¥¸¥§¥·¡¼à¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçÊª¤È²ñ¿©á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥¸¥§¥·¡¼¤¯¤ó¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡ª·ã¥¢¥Ä¡×
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬¡Ä
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼(29)¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI met Mr Johnny¡ª¡ª¡ª¡¡had a wonderful night¡¡thank you ¡ªthank you¡ª¡ª thank you ¡ª¡ª¡ª¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÂ£¤ê¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×(62)¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡2¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤Ê¤¬¤éÃÌ¾Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡ÖÂô»³¤Î¥Ï¥°¤ÈÂô»³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡±Ç²è¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ª¡Ù¤â³Ú¤·¤ß¤À¤¸¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¹¥¿¡¼¤Î¶¦±é¤Ë¡ÖËÜÊª¤À¤¡¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÌ´¤¬Á´¤Æ³ð¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÍÌ®¤¬¡Ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¿À¤Î°è¡Ä¡×¡Ö³Î¼Â¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥¸¥§¥·¡¼¤¯¤ó¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤ª¡¡ÀÎ¤Î¿ä¤·¤Èº£¤Î¿ä¤·¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡¡·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö2¿Í¶¦¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£