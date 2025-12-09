大好きなお肉を食べるのがヘタクソな優等生猫ちゃん！ 爪切りはこなせても、お肉を目の前にすると何故か手が出てしまったりと悪戦苦闘

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『食べるのがへたくそ娘猫、お肉食の特訓をする』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2024年6月に我が家の娘猫となった琥麦。 優等生猫の琥麦ですが、なぜか好物のお肉を食べるのがへたくそなので特訓をすることにしました。

2024年6月から投稿者のねこかますさん宅で暮らす猫の琥麦ちゃん。その性質は優等生猫ちゃんとのことです。

爪切り、投薬、歯磨きといったケアをちゃんとこなすのだとか。

被り物をしての投薬時も大人しい琥麦ちゃん。被り物はエリザベスカラーなどの抵抗を減らすための修行でしょうか。このあと琥麦ちゃんの口からはポロリとサプリらしきものが落ちるのですが、それでも暴れたり嫌がる様子を見せないのはエライです。

そんな琥麦ちゃんが苦手なのがお肉を食べること。好物なのですが、上手く食べられないのだそうです。

差し出された馬肉に舌なめずりしながらも、うまく食べられず視線を逸らす琥麦ちゃん。

お肉系が大好きな琥麦ちゃんがうまく食べられるのはドライささみのみ。

ジャーキータイプになると途端にへたくそになっています。ささみと違って手が出るのはどうしてでしょうか。

うまく食べられず、好物なのにまたも目を逸らす琥麦ちゃんでした。

この日は1番目の色が変わるという馬刺しに挑戦。食べやすいよう、いつもご飯を食べるお皿の縁に置いています。

こちらもジャーキーと同じく手を出すところからスタート。

右から左から馬肉に向かっていく琥麦ちゃん。

しかし噛み取ることができず、ねこかますさんの方へ食べたそうな顔を見せてきます。

そこで目の高さに持ってきたのですが、飲み込むところまでいきません。

もう一度お皿に置くと、またちょいちょいと触ろうとしています。

そしてガブっといったと思ったら口からポロリ。

下に落ちたものを食べて、今度こそ成功です。

どうやら琥麦ちゃんは幅があって薄いものが苦手な様子。しかしへたくそながらもなんとか食べることに成功です。

お肉を食べるのが苦手な琥麦ちゃんが他に練習しているのは「呼ばれてお返事」。ねこかますさんに「むぎ」と呼ばれると、「ニャッ」と小さく短く控えめな声が聞こえてきます。毎日のケアに加えて、お肉やお返事と、愛され猫としての修行を続ける琥麦ちゃんでした。

視聴者のコメント